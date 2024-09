VIDEO: Xe đầu kéo đang lao đến, xe máy nhấn ga thiếu quan sát và cái kết thương tâm

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 7h30 sáng nay (30/9) trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chiếc xe đầu kéo BKS 76C-086.64 kéo theo rơ-moóc BKS 76R-00262 đã va chạm với xe máy BKS 38Z1-4783 do ông T.H.L (huyện Can Lộc) điều khiển.

Xe đầu kéo đang lao đến, xe máy nhấn ga thiếu quan sát và cái kết thương tâm

Theo video được một camera hành trình ghi lại, người đàn ông đi xe máy khi đó đã đi chậm lại để quan sát do đường cũng khá đông xe qua lại. Tuy nhiên, có vẻ như việc lấp sau chiếc xe ô tô 4 chỗ phía trước khiến ông L không nhìn thấy xe đầu kéo đang đi tới.

Khi vừa nhấn ga sang đường thì va chạm đã xảy ra. Người đàn ông đi xe máy đã ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong ngay tại chỗ.

Sau vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.