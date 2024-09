Chức năng chính của cửa sổ là tạo lối giúp cho nguồn ánh sáng, gió, không khí… lưu thông vào phòng, làm mát nhà và tránh tù túng. Tuy nhiên, việc trổ cửa sổ phía sau nhà gần như trở thành kiêng kỵ của người xưa.

Tại sao người xưa không thích trổ cửa sổ sau nhà?

Về phong thủy, cũng giống như cửa ra vào, cửa sổ được xem là nơi đón nhận sinh khí cho ngôi nhà. Bởi vậy khi làm nhà, người xưa rất xem trọng việc chọn hướng lắp đặt cửa sổ để vừa tạo không gian thoáng đãng cho các phòng vừa đón nhận luồng khí vận tốt. Dưới đây là một số lý do khiến người xưa không thích trổ cửa sổ sau nhà:

Quan niệm phong thủy

Một trong những lý do chính khiến người xưa kiêng trổ cửa sổ sau nhà là lo ngại thất thoát năng lượng. Trong phong thủy, cửa chính thường được coi là “miệng” của ngôi nhà, nơi năng lượng tích cực (dương khí) đi vào. Nếu phía sau nhà có cửa sổ, năng lượng này có thể thoát ra ngoài ngay lập tức, làm giảm sự ổn định và tài lộc của gia đình. Nói cách khác, nhà sẽ trở nên "rỗng" và không thể giữ được tài sản cùng sự may mắn.

Ngôi nhà cần có sự cân bằng giữa khí dương và khí âm. Theo quan niệm phong thủy, nếu trổ cửa sổ ở phía sau, đặc biệt là nếu nhà không có hoặc ít cửa sổ ở phía trước, khí âm dễ dàng xâm nhập, gây ra sự mất cân bằng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng gia đình không hòa thuận, sức khỏe yếu kém, và các vấn đề khác.

Tại sao người xưa không thích trổ cửa sổ sau nhà? (Ảnh: VGP/Gia Huy)

Các nhà phong thủy cũng cho rằng cửa sổ phía sau nhà có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ do khí tốt không được giữ lại trong nhà.

Vấn đề an ninh

Ngoài yếu tố phong thủy, lý do an ninh cũng là lý do quan trọng khiến người xưa không thích trổ cửa sổ sau nhà. Phần phía sau nhà thường không dễ nhìn thấy từ phía ngoài, đặc biệt là từ đường phố hoặc nơi có nhiều người qua lại. Do đó việc trổ cửa sổ ở đây sẽ tạo điều kiện cho kẻ trộm dễ dàng tiếp cận, xâm nhập ngôi nhà mà không bị phát hiện.

Ngày xưa không có hệ thống báo động và camera giám sát, việc trông nom nhà cửa chỉ dựa vào sự quan sát của các thành viên gia đình cũng như sự theo dõi, để ý của láng giềng. Do đó, hạn chế trổ cửa sổ phía sau là một cách để giảm nguy cơ bị trộm cắp.

Ý nghĩa văn hóa, tập quán xã hội

Trong văn hóa truyền thống, người ta coi trọng sự riêng tư và bảo mật của gia đình. Cửa sổ phía sau có thể làm giảm sự riêng tư này, ngăn nguy cơ người ngoài dòm ngó. Cửa sổ phía sau nhà không chỉ tạo cảm giác bất an mà còn có thể ảnh hưởng đến danh dự và sự tôn nghiêm của gia đình nếu xảy ra sự cố.

Kiến trúc truyền thống thường xây dựng nhà theo mô hình kín đáo, với những bức tường dày và ít cửa sổ, đặc biệt là ở phía sau để đảm bảo sự an toàn và ổn định cho cuộc sống gia đình. Điều này đã trở thành một tập quán và được duy trì qua nhiều thế hệ.

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm về phong thủy và thiết kế nhà ở đã có nhiều thay đổi. Việc trổ cửa sổ phía sau nhà không còn là điều cấm kỵ tuyệt đối. Tuy nhiên, các nhà phong thủy vẫn khuyên nên xem xét yếu tố cân bằng khí bằng cách mở cửa sổ ở những vị trí khác, hoặc sử dụng các biện pháp phong thủy như cây xanh, gương bát quái để điều chỉnh luồng khí.

Ngoài ra, tùy vào vị trí ngôi nhà mà bạn có thể bố trí cửa sổ sao cho phù hợp. Hãy cân nhắc về vị trí và kích thước của cửa sổ để vừa phù hợp với ngôi nhà và đảm bảo sự riêng tư cho gia đình.

Việc thiết kế cửa sổ sau nhà đối xứng với cửa chính vẫn bị coi là phạm phong thủy. Trong trường hợp này, có thể sử dụng rèm cửa, cây xanh hoặc hàng rào để tạo ra một không gian kín đáo mà vẫn thông thoáng.