Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm trần thạch cao giật cấp? 2 kiểu trần giúp nhà cao thoáng và sang hơn đang thành xu hướng

Trần thạch cao giật cấp không còn là lựa chọn hàng đầu khi xây nhà.

Khi gu thẩm mỹ thay đổi, đặc biệt ở những gia đình trẻ, cách hoàn thiện không gian cũng ngày càng đa dạng hơn. Thay vì cố tạo thật nhiều điểm nhấn trên tường, trần và đồ nội thất cùng lúc, nhiều người bắt đầu thích những căn nhà có đường nét gọn, nhiều khoảng thở và tạo cảm giác dễ chịu khi sống lâu dài.

Sự thay đổi ấy có thể nhìn thấy ngay ở phần trần nhà. Trần thạch cao giật cấp từng là lựa chọn rất phổ biến và đến nay vẫn phù hợp với nhiều công trình, đặc biệt khi gia chủ muốn tạo hình khối, phân chia không gian hoặc kết hợp hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, đây không còn là phương án gần như mặc định như trước. Với những căn hộ và ngôi nhà hiện đại, ngày càng nhiều gia đình chuyển sang các kiểu trần đơn giản hơn để ưu tiên cảm giác cao, rộng và liền mạch.

Vì sao trần thạch cao giật cấp không còn là lựa chọn duy nhất?

1. Dễ khiến trần có cảm giác thấp hơn

Các lớp giật cấp tạo chiều sâu và điểm nhấn nhưng đồng thời cũng chiếm một phần chiều cao. Với căn hộ vốn có trần không quá cao, quá nhiều tầng lớp có thể khiến phần phía trên trở nên nặng mắt.

2. Nhiều chi tiết chưa chắc hợp gu nhà hiện đại

Đường viền, khe hắt sáng và các hình khối trên trần từng được sử dụng rất nhiều. Nhưng khi nội thất chuyển sang hướng gọn và nhẹ hơn, một hệ trần nhiều chi tiết đôi khi lại khó ăn nhập với tổng thể.

3. Thi công và vệ sinh có phần phức tạp hơn

Càng nhiều khe, cấp và chi tiết thì quá trình thi công càng cần xử lý kỹ. Những vị trí lõm, khe hắt sáng cũng dễ tích bụi và mất thêm công vệ sinh so với một bề mặt đơn giản.

Điều này không có nghĩa trần giật cấp đã lỗi thời hay không nên sử dụng. Với những căn nhà đủ chiều cao và được thiết kế đồng bộ, kiểu trần này vẫn có thể rất đẹp. Điểm khác biệt nằm ở chỗ hiện nay gia đình có thêm nhiều lựa chọn hơn, trong đó 2 cách dưới đây đang khá phù hợp với tinh thần nhà ở hiện đại.

Giải pháp 1: Làm trần phẳng, lấy sự liền mạch làm điểm nhấn

Thay vì tạo nhiều lớp cao thấp, phương án đầu tiên là đưa toàn bộ bề mặt trần về một mặt phẳng tương đối liền mạch. Nghe có vẻ đơn giản nhưng chính sự đơn giản này lại tạo ra hiệu ứng thị giác rất rõ, đặc biệt trong những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ.

Khi mắt không bị chia cắt bởi nhiều đường viền và hình khối phía trên, trần có cảm giác rộng hơn, không gian cũng trở nên nhẹ và thoáng. Nếu tường và trần cùng sử dụng những gam sáng, ranh giới giữa hai bề mặt còn được làm dịu đi, từ đó tạo cảm giác chiều cao căn phòng được kéo lên.

Trần phẳng cũng không đồng nghĩa với một mặt trần trắng trơn và thiếu điểm nhấn. Gia đình có thể xử lý hệ thống chiếu sáng bằng đèn âm trần bố trí vừa đủ, đèn ray hoặc một vài nguồn sáng tập trung tại bàn ăn, khu vực tiếp khách. Thay vì dùng hình khối trên trần để trang trí, ánh sáng và nội thất bên dưới sẽ đảm nhận nhiệm vụ tạo chiều sâu cho căn phòng.

Cách làm này đặc biệt phù hợp với căn hộ chung cư, phòng khách có chiều cao trần hạn chế hoặc những gia đình đã sử dụng khá nhiều vật liệu và đồ nội thất nổi bật. Khi phía dưới đã có sofa, bàn, tranh, rèm và các món trang trí, một mặt trần gọn gàng sẽ giúp tổng thể có chỗ để thở.

Một ưu điểm khác là tính lâu dài. Trần càng ít chi tiết đặc thù càng dễ thích nghi khi gia đình muốn đổi phong cách nội thất sau vài năm. Thay sofa, đổi màu tường hay chuyển từ phong cách ấm áp sang tối giản cũng không nhất thiết phải can thiệp quá nhiều vào phần trần.

Giải pháp 2: Giữ trần tối giản nhưng tạo chiều sâu bằng ánh sáng gián tiếp

Nếu thấy trần phẳng hoàn toàn hơi đơn điệu, gia đình vẫn có thể tạo điểm nhấn mà không cần quay lại hệ giật cấp nhiều tầng. Cách thứ hai là giữ bề mặt chính thật gọn, sau đó sử dụng ánh sáng gián tiếp ở một số vị trí có chủ đích.

Chẳng hạn, khe sáng có thể được xử lý sát mép trần, phía trên rèm cửa hoặc tại một khu vực cần nhấn thay vì chạy thành nhiều vòng và nhiều lớp khắp căn phòng. Ánh sáng không chiếu thẳng xuống mắt mà phản xạ qua bề mặt trần, tạo cảm giác mềm và dễ chịu hơn, đồng thời khiến mặt trần như được đẩy ra xa. Điểm quan trọng của cách làm này nằm ở hai chữ vừa đủ. Không nhất thiết mép nào cũng có đèn, cũng không cần kết hợp quá nhiều kiểu chiếu sáng trong cùng một phòng. Một đường sáng được đặt đúng vị trí đôi khi hiệu quả hơn cả hệ thống trang trí dày đặc.

Gia đình cũng có thể kết hợp rèm âm trần để phần cửa sổ nhìn cao và gọn hơn. Khi thanh treo rèm được giấu đi và rèm rủ từ sát trần xuống sàn, chiều cao của căn phòng được nhấn mạnh theo phương thẳng đứng. Đây là một thủ pháp khá đơn giản nhưng tạo hiệu ứng rõ rệt, nhất là với phòng khách và phòng ngủ trong căn hộ.

Với phương án này, trần vẫn giữ được sự sạch sẽ, liền mạch nhưng căn phòng không hề nhạt. Ban ngày, bề mặt trần gần như biến mất để nhường sự chú ý cho nội thất. Buổi tối, hệ thống ánh sáng mới trở thành điểm nhấn và tạo thêm chiều sâu cho không gian.

Kết luận

Trần thạch cao giật cấp không phải một lựa chọn xấu và cũng chưa biến mất khỏi nhà ở hiện đại. Điều đang thay đổi là gia đình ngày nay không còn mặc định cứ làm trần là phải tạo thật nhiều cấp, nhiều đường nét và nhiều điểm nhấn. Khi nhu cầu sống và gu thẩm mỹ mở rộng, một mặt trần phẳng hay một hệ trần tối giản kết hợp ánh sáng hợp lý cũng có thể mang lại vẻ đẹp riêng. Đặc biệt với những căn nhà không quá dư dả về chiều cao, bớt đi một vài lớp trang trí phía trên đôi khi lại giúp không gian trông cao thoáng, rộng rãi và nhẹ mắt hơn. Sau cùng, trần đẹp không nằm ở việc làm nhiều hay làm ít, mà ở chỗ nó có phù hợp với chiều cao, diện tích và tổng thể căn nhà hay không. Đôi khi, chính việc biết dừng lại đúng chỗ mới khiến một không gian trông hiện đại và sang hơn.