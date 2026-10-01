Gạch hoa vẫn đẹp, nhưng lựa chọn lát nền của nhiều gia đình đã khác trước.

Gạch hoa, hay nhiều người vẫn quen gọi là gạch bông, từng xuất hiện rất nhiều trong nhà ở. Đặc trưng dễ nhận ra nhất là những viên gạch có họa tiết hình học, hoa lá hoặc các mảng màu lặp lại, khi lát trên diện tích lớn sẽ tạo thành một nền nhà khá nổi bật. Đến hiện tại, gạch hoa vẫn chưa hề biến mất. Thậm chí nếu được sử dụng đúng chỗ, những họa tiết mang hơi hướng hoài cổ còn có thể trở thành điểm nhấn rất riêng cho căn nhà. Tuy nhiên, thay vì mặc định lát gạch hoa cho cả phòng khách, phòng ngủ hay hành lang như trước, nhiều gia đình hiện có xu hướng lựa chọn nền nhà đơn giản hơn, còn gạch hoa chỉ xuất hiện ở một khu vực nhỏ hoặc được dùng như vật liệu trang trí.

Lý do nằm nhiều ở sự thay đổi trong cách làm nội thất. Nhà hiện nay thường có khá nhiều đồ đạc, từ sofa, tủ, bàn ghế đến rèm cửa và các chi tiết trang trí. Một mặt sàn nhiều hoa văn đôi khi khiến tổng thể có quá nhiều điểm nhấn, đồng thời việc thay đổi đồ nội thất về sau cũng cần cân nhắc kỹ hơn về màu sắc và họa tiết. Bởi vậy, nếu muốn nền nhà sáng, dễ phối đồ và sử dụng lâu dài, hai lựa chọn dưới đây đang được nhiều gia đình cân nhắc.

Giải pháp 1: Gạch porcelain khổ lớn, bề mặt ít họa tiết

Đây có lẽ là một trong những lựa chọn dễ bắt gặp nhất trong nhà ở hiện nay. Thay vì những viên gạch nhỏ với nhiều hoa văn, gạch porcelain có thể được sản xuất với kích thước lớn và bề mặt khá đa dạng, từ màu trơn đến giả đá, xi măng hay những đường vân nhẹ.

1. Giúp mặt sàn trông liền mạch hơn: Khi kích thước viên gạch lớn, số lượng đường ron trên cùng một diện tích sẽ giảm. Mặt sàn nhờ đó có cảm giác ít bị chia nhỏ, đặc biệt phù hợp với phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung.

2. Màu sáng giúp căn phòng nhẹ mắt: Những gam kem, be, xám sáng hoặc trắng ngà hiện khá dễ kết hợp với nhiều màu tường và đồ nội thất. Gia đình cũng không phải phụ thuộc quá nhiều vào họa tiết của nền khi muốn thay sofa, bàn ghế hay rèm cửa sau vài năm.

3. Có nhiều bề mặt để lựa chọn: Không nhất thiết phải chọn loại bóng loáng. Gạch porcelain hiện có cả bề mặt mờ, nhám nhẹ hay mô phỏng đá tự nhiên, nhờ đó có thể lựa chọn theo từng khu vực và nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, viên gạch càng lớn càng đòi hỏi mặt nền và kỹ thuật thi công phù hợp. Gia đình cũng nên lựa chọn độ nhám theo vị trí sử dụng, đặc biệt ở những khu vực có khả năng thường xuyên tiếp xúc với nước thay vì chỉ chọn theo màu sắc.

Giải pháp 2: Sàn gỗ hoặc sàn vật liệu mô phỏng gỗ

Nếu gạch porcelain tạo cảm giác sạch và liền mạch thì bề mặt vân gỗ lại đưa căn nhà theo một hướng khác: ấm hơn và mềm hơn về thị giác. Đây cũng là lý do sàn gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp và một số dòng sàn vật liệu mô phỏng gỗ được sử dụng khá nhiều trong phòng ngủ, phòng khách và những không gian cần cảm giác gần gũi.

1. Nền nhà ít họa tiết nhưng không đơn điệu: Những đường vân gỗ tự nhiên hoặc mô phỏng gỗ tạo điểm nhấn vừa đủ mà không cạnh tranh quá mạnh với đồ nội thất. Chỉ cần chọn tông gỗ phù hợp, mặt sàn có thể trở thành một lớp nền khá dễ chịu cho cả căn phòng.

2. Dễ phối với nhiều phong cách: Tông gỗ sáng có thể đi cùng nội thất tối giản, màu trắng, kem hoặc pastel; trong khi những màu gỗ trung tính lại dễ kết hợp với nhiều kiểu sofa, giường, tủ khác nhau. Khi thay đổi đồ đạc, gia đình cũng có nhiều khoảng lựa chọn hơn.

3. Tạo cảm giác ấm cho không gian: Đây là khác biệt dễ nhận thấy so với bề mặt gạch. Đặc biệt ở phòng ngủ hoặc khu vực sinh hoạt, hiệu ứng vân gỗ thường khiến căn phòng bớt cảm giác lạnh và cứng.

Dù vậy, không nên gom tất cả các loại sàn vân gỗ thành một nhóm có đặc tính giống nhau. Gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp hay các loại sàn mô phỏng gỗ có khả năng chịu nước, độ bền và yêu cầu lắp đặt khác nhau. Vì vậy, gia đình cần lựa chọn đúng vật liệu cho từng khu vực thay vì chỉ nhìn vào màu và vân.

Có nên bỏ hoàn toàn gạch hoa?

Dù không còn được lựa chọn để lát đại trà như trước, điều đó không có nghĩa gạch hoa đã trở thành một vật liệu lỗi thời. Thực tế, chính những họa tiết đặc trưng lại là thứ giúp loại gạch này có vẻ đẹp rất riêng mà một mặt sàn trơn khó thay thế được. Với những căn nhà mang hơi hướng hoài cổ, hoặc đơn giản gia chủ muốn tạo một điểm nhấn khác biệt, gạch hoa vẫn có nhiều đất để sử dụng. Chỉ có điều, cách dùng gạch hoa hiện nay có thể linh hoạt hơn. Thay vì trải họa tiết kín cả phòng khách hay một diện tích lớn, gia đình có thể dành nó cho tiền sảnh, một khoảng bếp, hành lang, ban công hoặc khu vực chuyển tiếp giữa hai không gian. Khi diện tích được tiết chế, những hoa văn vốn dễ gây cảm giác rối mắt lại trở thành điểm nhấn, giúp căn nhà có cá tính mà không khiến việc lựa chọn đồ nội thất xung quanh trở nên quá khó khăn. Bởi vậy, nếu đang có một nền gạch hoa còn tốt, gia đình cũng không nhất thiết phải vội vàng tháo bỏ chỉ để chạy theo vật liệu mới. Đôi khi, giữ lại một phần nền cũ và điều chỉnh màu tường, đồ đạc xung quanh còn có thể tạo nên nét riêng mà một căn nhà làm mới hoàn toàn khó có được.

Kết luận

Từ những viên gạch hoa nhiều màu sắc đến các mặt sàn lớn, ít họa tiết hiện nay là một thay đổi khá dễ nhận thấy trong cách hoàn thiện nhà ở. Khi không gian sống ngày càng được tính toán như một tổng thể, nền nhà cũng cần “nhường chỗ” cho màu tường, đồ nội thất, ánh sáng và nhiều chi tiết khác cùng xuất hiện. Đó cũng là lý do những bề mặt đơn giản, màu sắc trung tính và ít đường chia ngày càng dễ được lựa chọn: chúng tạo ra một nền tương đối an toàn để gia đình có thể thay sofa, đổi rèm, kê lại bàn ghế hay làm mới căn phòng sau vài năm mà không phải tính toán lại từ đầu.

Gạch hoa vì thế không mất đi giá trị, chỉ là vai trò của nó đang thay đổi. Từ một vật liệu từng có thể phủ kín cả căn nhà, giờ đây những viên gạch nhiều họa tiết có thể xuất hiện vừa đủ ở nơi cần điểm nhấn. Còn với phần diện tích lớn, một mặt sàn nhẹ mắt và dễ phối hợp thường đem lại cho gia đình nhiều khoảng trống hơn để thay đổi không gian sống theo thời gian.