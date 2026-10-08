Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm bộ bàn ăn 6 ghế? 2 kiểu bàn mới linh hoạt, hợp nhà hiện đại hơn

Bàn ăn trong nhiều ngôi nhà hiện đại đang được bố trí khác trước.

Bộ bàn ăn 6 ghế từng là hình ảnh rất quen thuộc trong các gia đình Việt. Một chiếc bàn chữ nhật hoặc bàn tròn đặt ở vị trí tương đối trung tâm, xung quanh là 6 chiếc ghế đồng bộ, vừa đủ cho cả nhà và cũng không lo thiếu chỗ mỗi khi có khách. Với gia đình đông thành viên, đây đến nay vẫn là cách bố trí hợp lý và chẳng có lý do gì phải thay đổi nếu mọi người thấy thuận tiện. Tuy nhiên, bước vào những căn hộ và ngôi nhà của các gia đình trẻ hiện nay, khu vực ăn uống đang có nhiều cách tổ chức khác. Gia đình chỉ có 2-4 thành viên ngày càng phổ biến, trong khi bếp lại thường được thiết kế mở, nối liền phòng khách và khu vực ăn uống thành một không gian chung. Bởi vậy, thay vì mặc định dành một khoảng lớn cho đủ một bộ bàn cùng 6 chiếc ghế rời, nhiều người quan tâm hơn đến việc bàn ăn có vừa với nhịp sinh hoạt hàng ngày, có làm không gian bị chật và có hòa vào thiết kế chung của căn nhà hay không.

Cũng từ đó, những kiểu bố trí không còn bó buộc vào công thức một bàn - sáu ghế bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các không gian sống hiện đại.

Tại sao bộ bàn ăn 6 ghế đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Gia đình ít người không phải ngày nào cũng cần tới 6 chỗ ngồi

Nếu nhà chỉ có vợ chồng hoặc gia đình 3-4 thành viên, phần lớn thời gian sẽ luôn có một vài chiếc ghế để trống. Chúng chỉ thực sự cần thiết vào những dịp có thêm người thân, bạn bè tới chơi, nhưng lại chiếm diện tích cố định mỗi ngày.

2. Sáu chiếc ghế cần nhiều khoảng trống hơn nhìn bằng mắt

Không chỉ tính kích thước mặt bàn, ghế còn cần khoảng để kéo ra, ngồi xuống và đi lại phía sau. Vì vậy, một bộ bàn 6 ghế nhìn không quá lớn nhưng khi đưa vào bếp - khách liên thông lại có thể chiếm một vùng sinh hoạt đáng kể.

3. Bàn ăn ngày càng được xem như một phần của thiết kế chung

Ở những ngôi nhà có bếp mở, bàn ăn nằm ngay trong tầm nhìn từ phòng khách nên cách bố trí cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cảm giác của toàn bộ không gian. Gia đình trẻ vì thế có xu hướng quan tâm không chỉ đến chuyện đủ ghế, mà còn muốn góc ăn uống gọn, có điểm nhấn và dễ thay đổi theo nhu cầu.

Lựa chọn 1: Bàn ăn kết hợp băng ghế dài sát tường

Thay vì đặt ba chiếc ghế rời ở mỗi bên bàn, một cách bố trí đang khá hợp với những không gian hiện đại là đưa bàn ăn về gần tường và thay một hàng ghế bằng băng ghế dài. Phía còn lại chỉ cần hai hoặc ba ghế đơn. Có nhà sử dụng ghế băng rời, cũng có nhà thiết kế hẳn một băng ghế cố định theo chiều dài bức tường. Điểm thú vị của cách làm này không đơn thuần nằm ở chuyện bớt vài chiếc ghế. Khi một phía chỗ ngồi được gom sát tường, khu vực ăn uống trở nên gọn thành một góc rõ ràng, thay vì chiếc bàn cùng những chiếc ghế rời trải ra giữa không gian. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở căn hộ hoặc nhà có phòng khách, bàn ăn và bếp nối tiếp nhau.

Băng ghế dài cũng tạo ra cách ngồi linh hoạt hơn. Ngày thường, gia đình 3-4 người không cần sử dụng một khu vực quá lớn; khi có thêm người, ghế băng có thể dễ sắp xếp chỗ ngồi hơn so với việc mỗi vị trí bắt buộc tương ứng với một chiếc ghế riêng. Một số thiết kế còn tận dụng phần dưới băng ghế làm hộc chứa đồ. Tuy nhiên, nếu lựa chọn kiểu cố định, gia đình cần tính kỹ chiều cao, độ sâu của ghế, khoảng cách với bàn và lối ra vào ngay từ đầu. Làm đẹp nhưng ngồi không thoải mái thì lợi thế về thẩm mỹ cũng nhanh chóng mất đi.

Lựa chọn 2: Đưa bàn ăn vào hệ đảo bếp

Một thay đổi rõ hơn nữa thường thấy trong những căn bếp mở là bàn ăn không còn đứng hoàn toàn độc lập. Thay vào đó, mặt bàn có thể được nối với đảo bếp, kéo dài từ đảo hoặc thiết kế ở cao độ phù hợp để trở thành khu vực ngồi ăn riêng. Cách bố trí này khá hợp với những gia đình trẻ chỉ có 2-3 người bởi cùng một khu vực có thể phục vụ nhiều hoạt động trong ngày. Buổi sáng là chỗ ăn nhanh, lúc nấu nướng có thêm mặt bàn để đặt đồ; khi không dùng bữa, đây lại có thể trở thành nơi ngồi uống cà phê, làm việc hoặc trò chuyện với người đang nấu ăn. Quan trọng hơn, nó làm thay đổi cách nhìn về phòng ăn. Gia đình không nhất thiết phải chia căn nhà thành bếp ở một nơi, bàn ăn ở một nơi rồi dành thêm diện tích cho sáu chiếc ghế. Trong không gian mở, các chức năng có thể được kết nối với nhau để căn nhà liền mạch hơn.

Tất nhiên, kiểu này cần được tính ngay từ khâu thiết kế nhiều hơn so với việc đơn giản mua một bộ bàn ăn về đặt vào nhà. Chiều cao mặt bàn, khoảng để chân, vị trí ghế, lối đi và hoạt động nấu nướng xung quanh đều cần được cân nhắc để chỗ ăn thực sự thoải mái. Nếu gia đình thường xuyên có đông người dùng bữa cùng lúc, một khu vực ăn uống riêng vẫn thuận tiện hơn.

Bộ bàn ăn 6 ghế không hề lỗi thời

Sự xuất hiện của những cách bố trí mới không có nghĩa bộ bàn ăn 6 ghế đã trở thành lựa chọn cũ kỹ. Với gia đình đông người, nhà rộng, thường xuyên có khách hoặc đơn giản là thích cảm giác cả nhà quây quần quanh một bộ bàn ăn truyền thống, 6 ghế cố định vẫn rất hợp lý và tiện sử dụng. Điểm thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở chỗ các gia đình hiện nay có nhiều lựa chọn hơn trước. Đặc biệt trong nhà của người trẻ, nơi số thành viên thường không nhiều và bếp ngày càng được thiết kế như một phần của không gian sinh hoạt chung, bàn ăn cũng được tính toán theo đúng nhu cầu thay vì mặc định phải đủ một bộ 6 ghế.

Bởi vậy, bàn kết hợp băng ghế sát tường hay bàn nối với đảo bếp không nhất thiết tốt hơn bộ bàn ăn truyền thống. Chúng đơn giản là những cách tổ chức không gian khác, phù hợp với kiểu nhà và nhịp sống khác. Nhà đông người có thể cần một chiếc bàn lớn; còn nhà 2-4 người đôi khi chỉ cần một góc ăn uống vừa đủ, nhưng được thiết kế khéo léo và sử dụng thường xuyên hơn.