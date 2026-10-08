Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn đặt máy giặt trong nhà vệ sinh? 2 vị trí mới khô ráo, gọn nhà, dùng cũng thuận tiện hơn

Máy giặt đặt trong nhà vệ sinh từng là cách bố trí khá tiện cho một số gia đình.

Với những phòng vệ sinh có diện tích tương đối rộng, việc dành một góc để đặt máy giặt thực ra không khó hiểu. Khu vực này vốn đã có đường cấp nước, thoát nước, nền thường được hoàn thiện để phù hợp với môi trường có nước nên khi bố trí máy giặt, gia đình có thể gom khá nhiều việc liên quan đến nước về cùng một chỗ. Đặc biệt, với những ngôi nhà không có phòng giặt riêng, đây từng là một phương án tận dụng diện tích khá thực tế. Tuy nhiên, khi cách tổ chức không gian sống thay đổi, máy giặt ngày càng được xem như một phần của cả quy trình giặt - phơi - sấy chứ không đơn thuần là thiết bị cần một chỗ có đường nước. Bởi vậy, thay vì mặc định đưa máy vào nhà vệ sinh, nhiều gia đình bắt đầu tìm một vị trí riêng thuận tiện hơn cho việc lấy đồ, phơi quần áo và cất giữ các vật dụng giặt giũ.

Tại sao nhà vệ sinh đôi khi không còn là vị trí được ưu tiên?

1. Môi trường thường xuyên có nước khiến việc bố trí phải cẩn thận hơn

Máy giặt vốn cần cả điện và nước để hoạt động, trong khi khu vực tắm lại thường xuyên xuất hiện nước bắn và độ ẩm cao. Điều này không có nghĩa máy giặt tuyệt đối không thể đặt trong nhà vệ sinh. Nếu không gian đủ rộng, khu vực đặt máy được giữ khô, ổ điện và đường cấp thoát nước bố trí đúng yêu cầu của nhà sản xuất thì vẫn có thể sử dụng. Tuy vậy, với phòng tắm thường xuyên ướt hoặc không tách được khu khô - ướt rõ ràng, việc tìm cho máy một vị trí khác thường dễ xử lý hơn.

2. Máy giặt có thể chiếm mất phần diện tích hữu ích của phòng vệ sinh

Một chiếc máy giặt cửa trước phổ biến đã chiếm một khoảng sàn đáng kể, chưa kể khoảng trống cần thiết để mở cửa máy, thao tác lấy quần áo và tiếp cận khi cần kiểm tra, bảo dưỡng. Phòng vệ sinh rộng thì vấn đề này không quá đáng kể, nhưng nếu diện tích chỉ vừa đủ, một chiếc máy giặt đặt bên trong có thể khiến lối đi và khu vực sử dụng trở nên chật hơn. Chính vì thế, khi cải tạo hoặc làm nhà mới, có gia đình chủ động trả lại phần diện tích này cho phòng tắm và chuyển khu giặt sang một vị trí có chức năng rõ ràng hơn.

3. Giặt xong vẫn phải đưa quần áo sang nơi khác

Đây lại là bất tiện rất đời thường. Máy đặt trong nhà vệ sinh nhưng quần áo thường được phơi ở ban công, logia, sân sau hoặc sân phơi. Mỗi lần giặt xong, cả chậu quần áo lại phải được chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nếu có điều kiện bố trí lại, đưa máy giặt đến gần nơi phơi hoặc sấy sẽ rút ngắn chính quãng di chuyển lặp đi lặp lại này. Từ đó, hai vị trí dưới đây trở thành những phương án đáng cân nhắc.

Vị trí 1: Ban công hoặc logia - thuận tiện cho cả việc giặt lẫn phơi

Nếu ban công hoặc logia có điều kiện phù hợp, đây là một trong những vị trí đáng cân nhắc khi muốn đưa máy giặt ra khỏi nhà vệ sinh. Điểm hay của cách bố trí này là máy được đặt gần chính nơi quần áo sẽ được phơi, nhờ đó khu vực vốn chỉ dùng để phơi đồ có thể trở thành một góc giặt - phơi tương đối hoàn chỉnh.

1. Giặt xong có thể phơi ngay

Đây là lợi ích dễ nhận thấy nhất. Nếu máy nằm trong nhà vệ sinh còn giàn phơi ở ban công, mỗi lần giặt xong vẫn phải bê cả chậu quần áo ướt đi qua một đoạn trong nhà. Khi hai khu vực được đặt cạnh nhau, quần áo lấy khỏi máy có thể chuyển thẳng lên giàn phơi. Với một công việc lặp lại vài lần mỗi tuần, quãng di chuyển được rút ngắn sẽ giúp việc giặt giũ nhẹ nhàng hơn đáng kể.

2. Một góc nhỏ vẫn có thể chứa được khá nhiều thứ

Ngoài diện tích đặt máy, khoảng tường phía trên và hai bên còn có thể được tận dụng để bố trí tủ hoặc kệ phù hợp. Nước giặt, nước xả, túi giặt, móc áo hay giỏ đồ bẩn nhờ vậy có chỗ cố định thay vì nằm rải rác trong nhà. Nếu sử dụng máy giặt cửa trước, một số cách bố trí còn tận dụng phần phía trên làm mặt bàn để phân loại hoặc gấp quần áo. Không cần một phòng giặt rộng, gia đình vẫn có thể gom khá đầy đủ những thứ phục vụ việc giặt giũ vào cùng một khu vực.

3. Nhà vệ sinh cũng có thêm khoảng trống

Khi chiếc máy được chuyển ra ngoài, phần diện tích trước đây dành cho máy có thể trả lại cho phòng vệ sinh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa nếu căn phòng không quá rộng bởi máy giặt không chỉ chiếm diện tích đặt thiết bị mà còn cần khoảng trống để mở cửa, lấy đồ và thao tác.

Tuy nhiên, ban công không phải cứ còn chỗ là đặt được máy giặt. Nếu khu vực này thường xuyên hứng mưa, nắng chiếu trực tiếp hoặc không có hệ thống điện, cấp và thoát nước phù hợp thì việc chuyển máy ra đây chưa chắc hợp lý. Gia đình vẫn cần căn cứ vào yêu cầu lắp đặt của nhà sản xuất, đồng thời chọn vị trí có mặt sàn ổn định và đủ khả năng che chắn cho thiết bị.

Vị trí 2: Dành riêng một góc làm khu giặt

Nếu ngôi nhà có sân sau, hành lang phụ hoặc một khoảng dịch vụ phù hợp, gia đình có thể dành riêng một phần diện tích cho máy giặt. Khu vực này không nhất thiết phải lớn hay được xây thành một phòng riêng. Chỉ cần đủ chỗ cho thiết bị, có điện nước phù hợp và thuận tiện cho việc phơi hoặc sấy quần áo là đã có thể hình thành một khu giặt khá hoàn chỉnh.

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1. Mọi thứ phục vụ việc giặt giũ được gom về một nơi

Ưu điểm lớn của khu giặt riêng là cách sắp xếp có thể xoay quanh đúng nhu cầu sử dụng. Máy giặt ở dưới, nước giặt và các vật dụng cần thiết được cất ở tủ hoặc kệ phía trên, bên cạnh có thể đặt giỏ quần áo. Nếu khu phơi cũng nằm gần đó, quá trình từ gom đồ bẩn, giặt đến phơi sẽ diễn ra trong cùng một khu vực. Cách bố trí này cũng giúp nhà vệ sinh không phải kiêm thêm quá nhiều chức năng. Những chai lọ, giỏ đồ và thiết bị liên quan đến giặt giũ được đưa ra ngoài, trong khi không gian bên trong phòng tắm trở nên gọn hơn.

2. Dễ tính toán thêm chỗ cho máy sấy

Nếu gia đình đang dùng hoặc dự định mua máy sấy, một khu giặt riêng còn tạo điều kiện để bố trí hai thiết bị gần nhau. Khi diện tích cho phép, máy giặt và máy sấy có thể đặt cạnh nhau. Với những thiết bị tương thích, một số gia đình lựa chọn xếp chồng bằng bộ phụ kiện chuyên dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tiết kiệm diện tích sàn. Nhờ vậy, thay vì hôm nay tìm một chỗ cho máy giặt rồi sau này lại loay hoay tìm vị trí cho máy sấy, khu giặt có thể được tính toán ngay từ đầu theo nhu cầu sử dụng lâu dài.

3. Không cần nhiều diện tích như mọi người thường nghĩ

Nhắc đến khu giặt riêng, nhiều người dễ hình dung phải dành hẳn một căn phòng. Thực tế, một khoảng nhỏ ở sân sau, hành lang phụ hay khu vực dịch vụ cũng có thể đảm nhiệm chức năng này nếu mặt bằng phù hợp. Quan trọng hơn diện tích là máy có chỗ đặt chắc chắn, đường điện nước hợp lý và người dùng có đủ khoảng trống để thao tác.

Nếu khu vực này tiếp xúc với môi trường bên ngoài, vấn đề che mưa, tránh nắng trực tiếp cũng cần được tính đến. Nói cách khác, không nên đưa máy từ nhà vệ sinh ra một vị trí khác chỉ vì nơi đó đang còn trống.

Có nhất thiết phải chuyển máy giặt ra khỏi nhà vệ sinh?

Không phải gia đình nào cũng cần thay đổi. Nếu nhà vệ sinh đủ rộng, máy được đặt ở khu vực tương đối khô ráo, tránh nước bắn và hệ thống điện, cấp - thoát nước đáp ứng yêu cầu lắp đặt thì cách bố trí cũ vẫn có thể sử dụng tốt. Hai vị trí trên đáng cân nhắc khi mặt bằng ngôi nhà cho phép gia đình tổ chức việc giặt giũ thuận tiện hơn. Đặc biệt, nếu có thể đưa máy tới gần nơi phơi hoặc sấy, một công việc vốn phải thực hiện thường xuyên sẽ bớt đi khá nhiều thao tác. Cuối cùng, vị trí hợp lý nhất không nằm ở việc đặt máy trong hay ngoài nhà vệ sinh, mà là nơi vừa phù hợp với thiết bị, vừa thuận với cách sinh hoạt thực tế của từng gia đình.