Tại sao nên dọn sạch đề thi cũ khỏi bàn học?

Sau mỗi kỳ kiểm tra hoặc các đợt thi thử cao điểm, bàn học của học sinh thường biến thành một "kho lưu trữ" khổng lồ với đủ loại tài liệu, đề toán, bài văn đã làm xong. Nhiều bạn có thói quen xếp chồng các tệp đề thi này ngay trên bàn học để tiện xem lại hoặc đơn giản là vì lười dọn dẹp.

Dưới góc nhìn phong thủy, những đồ vật đã qua sử dụng và mang năng lượng "cũ kỹ" nếu tích tụ quá nhiều ở khu vực học tập sẽ tạo ra dòng năng lượng trì trệ, khiến tinh thần người học khó bứt phá. Khi bóc tách thói quen này dưới lăng kính của tâm lý học hành vi, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra những ảnh hưởng tiêu cực bất ngờ của đống đề cũ đối với hiệu suất não bộ.

Hội chứng "áp lực tâm lý vô hình" từ quá khứ

Nguyên nhân đầu tiên được các nhà tâm lý học hành vi lý giải thông qua hiện tượng tích tụ áp lực vô thức (psychological baggage). Mỗi tờ đề thi, bài kiểm tra cũ đều gắn liền với một khoảng thời gian căng thẳng, lo âu, hoặc thậm chí là nỗi thất vọng về những con điểm không như ý.

Khi bạn liên tục nhìn thấy những chồng đề thi cũ chất đống ngay trong tầm mắt, não bộ sẽ vô thức gợi lại những cảm xúc tiêu cực đó. Sự lặp lại này tạo ra một áp lực tâm lý đè nặng lên tâm trí, khiến sĩ tử luôn có cảm giác mình chưa học đủ, dễ rơi vào trạng thái hoang mang và giảm sút sự tự tin khi bắt đầu ôn tập những kiến thức mới.

Sự suy giảm động lực học tập do quá tải thị giác

Nghiên cứu từ Viện Thần kinh học thuộc Đại học Princeton (Mỹ) chứng minh rằng, một không gian có quá nhiều vật dụng thừa thãi sẽ làm cạn kiệt khả năng xử lý của vỏ não. Chồng tài liệu cũ cao ngất ngưởng đóng vai trò như những "kích thích thị giác dư thừa", liên tục nhắc nhở não bộ về khối lượng công việc khổng lồ mà bạn đã và phải trải qua.

Sự quá tải thị giác này khiến học sinh nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay cả khi chưa bắt đầu học. Thay vì kích thích tinh thần chiến đấu, đống đề cũ lại trở thành rào cản làm giảm dopamine - hormone gắn liền với động lực và phần thưởng, khiến bạn dễ nảy sinh tâm lý trì hoãn.

Tác hại từ bụi giấy đến sức khỏe hệ hô hấp

Dưới góc độ khoa học môi trường, những chồng đề thi, tài liệu cũ để lâu ngày trên bàn học là nơi tích tụ lý tưởng của bụi giấy và các loại vi khuẩn, nấm mốc trong không khí. Khi ngồi học và lật giở tài liệu, những hạt bụi mịn này sẽ phát tán vào không gian xung quanh.

Việc hít phải bụi giấy trong môi trường phòng kín suốt nhiều giờ liền dễ gây ra các kích ứng cho hệ hô hấp như hắt hơi, ngạt mũi hoặc ho khan. Một cơ thể không thoải mái với hệ hô hấp bị cản trở chắc chắn sẽ khiến lượng oxy lên não giảm đi, làm suy giảm khả năng tư duy logic và độ nhạy bén của trí nhớ ngắn hạn.

Cách thanh lọc và sắp xếp tài liệu thi cử khoa học

Để giải phóng không gian học tập và tạo ra tín hiệu "khởi đầu mới" đầy hứng khởi cho bộ não, các bạn học sinh và phụ huynh có thể áp dụng quy trình dọn dẹp nhanh dưới đây:

1. Phân loại ngay sau khi thi: Chia tài liệu thành 3 nhóm rõ ràng: Nhóm cần dùng lại (ghi chú, công thức lỗi sai), nhóm lưu trữ (đề chính thức để lưu lại làm kỷ niệm) và nhóm hủy bỏ (nháp, đề phụ).

2. Sử dụng cặp tài liệu nhiều ngăn: Tuyệt đối không để đề thi cũ lộ thiên trên mặt bàn. Hãy xếp những đề cần giữ lại vào các cặp file nhựa có chia ngăn, dán nhãn theo từng môn học và cất gọn vào ngăn kéo hoặc kệ sách phía dưới.

3. Số hóa tài liệu: Với những đề thi muốn lưu lại làm tư liệu tham khảo, bạn có thể dùng điện thoại chụp hoặc scan thành file PDF và lưu trên máy tính. Việc này vừa giúp bàn học rộng rãi vừa dễ tìm kiếm lại khi cần.

4. Tạo thói quen dọn dẹp cuối tuần: Dành ra 10 phút ngày Chủ nhật để thanh lọc toàn bộ giấy nháp và các loại đề thi thử đã làm xong trong tuần. Một chiếc bàn học trống thoáng, sạch sẽ vào sáng thứ Hai sẽ kích hoạt nguồn năng lượng sáng tạo, giúp sĩ tử tăng đến 20% hiệu suất tiếp thu bài học.