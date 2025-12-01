Tại sao mỹ nhân diễn dở thế này vẫn chưa giải nghệ: Liên tiếp 6 phim flop nặng, fan cứng cũng đồng loạt quay lưng

Trong khi nhiều diễn viên trẻ lứa 2000 đang vươn lên mạnh mẽ, cái tên Trương Tử Phong, từng một thời được xem là “thần đồng diễn xuất”, “tiểu ảnh hậu”, lại trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên Douban và Weibo. Không ít netizen thẳng thắn đặt câu hỏi: “Tại sao diễn dở như vậy mà vẫn không chịu giải nghệ?”.

Theo Douban và các diễn đàn phim ảnh, 6 bộ phim phiên 1 gần nhất mà Trương Tử Phong góp mặt đều rơi vào tình trạng doanh thu thấp đáng báo động, và điều khiến netizen choáng nhất là xu hướng đi xuống liên tục, phim sau flop nặng hơn phim trước.

Trong danh sách những bộ phim được liệt kê có Tạm Biệt Thiếu Niên doanh thu khoảng 20 triệu NDT, bị đánh giá là “không đủ sức kéo phòng vé”, nội dung mờ nhạt, không tạo được hiệu ứng thương mại.

Xuyên Qua Chuyến Du Hành Mặt Trăng giữ mức 45 triệu NDT, nhưng phần lớn đến từ suất chiếu dịp lễ, không phản ánh sức hút thật sự của diễn viên. Tôi Sẽ Ổn Thôi, chỉ 25 triệu NDT, bị chê là “cảm xúc gượng gạo”, diễn xuất thiếu tự nhiên. Vụ Án Sát Hại Thiếu Nữ Hoa Dạng, khoảng 28 triệu NDT, khán giả nhận xét phim dài dòng, vai nữ chính không có điểm nhấn.

Quần Tinh Nguyên 3 vốn là thương hiệu lớn, có lợi thế quốc khánh, nhưng phản ứng cực tiêu cực, doanh thu tụt thẳng đứng so với phần 1 và 2. Nhiều người gọi đây là “đòn giáng mạnh nhất vào kỳ vọng của đoàn phim”. Không ít fan hâm mộ bày tỏ sự thất vọng đối với sự nghiệp lẫn đời tư của người đẹp này.

Cơn Bão Tiếp Theo vì chiếu vào mùa lạnh, không phải cao điểm nên dự đoán chưa đến 8 triệu NDT. Con số quá thấp đối với một diễn viên từng được gắn mác “tiểu ảnh hậu”.

Điều khiến netizen bàn tán không phải là từng phim riêng lẻ, mà là việc cả 6 tác phẩm đều flop, không có lấy một dự án cứu vãn danh tiếng. Trên Douban, từ khóa liên quan đến Tử Phong thường đi kèm cụm “rụng phong độ”, “đi xuống không phanh”, “phim nào cũng thấp lè tè”.

Trương Tử Phong sinh năm 2001, bước vào nghề từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Trong mắt công chúng Trung Quốc, cô được gọi bằng những danh xưng đầy ưu ái như “tiểu ảnh hậu”, “em gái quốc dân”, là gương mặt khiến khán giả yên tâm mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh.

Chính vì hình tượng trong sáng ấy mà đến tháng 2/2022, khi paparazzi chụp được khoảnh khắc Trương Tử Phong qua đêm tại nhà Yên Hủ Gia, dư luận lập tức nổ ra tranh cãi dữ dội. Không phải vì cô hẹn hò, mà vì đối tượng hẹn hò, theo netizen, là “không hề xứng đáng”.

Nhiều bình luận nhắc lại rằng Yên Hủ Gia từng vướng vào bê bối tình ái, bị tố hẹn hò cùng lúc nhiều người, khiến hình ảnh của anh trong giới thần tượng lao dốc không phanh. Nam ca sĩ cũng có sự nghiệp mờ nhạt, dính nhiều thị phi và thường xuyên bị xem là “idol tai tiếng”.

Chính vì vậy, làn sóng phản ứng nhắm vào Trương Tử Phong trong thời gian đó rất mạnh mẽ. Fan cứng thất vọng, kêu gọi nữ diễn viên nhanh chóng chia tay để “giữ sạch hình tượng”. Không ít người tuyên bố unfollow, cho rằng cô “mù quáng vì yêu”, tự kéo sự nghiệp đi xuống. Các diễn đàn còn lan truyền bình luận: “Em gái quốc dân mà yêu nhầm người là xong luôn".

Thậm chí, nhiều người còn gay gắt: "Không hiểu sao một người sạch sẽ, có tương lai sáng như cô ấy lại chọn một người tai tiếng như vậy. Diễn thì không tiến bộ, phim flop, còn yêu idol bê bối, bảo sao hình tượng không trượt dài”.

Dù Trương Tử Phong chưa từng công khai chuyện tình cảm, nhưng khoảnh khắc bị bắt gặp bên cạnh Yên Hủ Gia đã tạo ra một vết nứt lớn trong mối quan hệ giữa cô và công chúng, trở thành điểm trừ quan trọng mỗi khi khán giả nhắc đến giai đoạn sa sút sự nghiệp của nữ diễn viên.

Một trong những hệ quả nặng nề nhất đối với Trương Tử Phong trong hai năm trở lại đây chính là làn sóng “thoát fan” (fan rời fandom đồng loạt). Không phải vài người lẻ tẻ mà là một cộng đồng fan lớn từng ủng hộ cô từ thời thơ ấu tuyên bố rời đi.

Nhiều fan lâu năm cho biết họ từng xem Trương Tử Phong như “đứa con tinh thần”, theo dõi mọi dự án, ủng hộ vô điều kiện. Nhưng sau hàng loạt biến cố từ 6 phim flop nhuốm màu thất vọng, đến tin hẹn hò với Yên Hủ Gia họ cảm thấy mình “không còn lý do để ở lại”.