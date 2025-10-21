Tại sao là 1 chỉ vàng chứ không phải 1 gram vàng?

Cùng khám phá đơn vị đo lường vàng ở Việt Nam qua 3 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Vì "chỉ" bắt nguồn từ tiếng Khmer "chêk" và hệ thống đo lường cổ
Giải thích: Từ "chỉ" trong "chỉ vàng" xuất phát từ tiếng Khmer "chêk", chỉ đơn vị khối lượng khoảng 3,675 gram, theo thông tin trên Tầm nguyên từ điển Việt Nam (GS Lê Ngọc Trụ chủ biên). Ngoài ra, "chỉ" liên quan đến hệ thống đo lường cổ Việt Nam và Trung Hoa, nơi 1 chỉ (hay 1 tiền, 1 đồng cân) bằng khoảng 3,78 gram. Đơn vị này được ngành kim hoàn Việt Nam sử dụng, tương đương với "chêk" và hệ đo lường cổ, đảm bảo tính thống nhất trong giao dịch vàng.
Đáp án đúng là: C. 37,5 gram
Giải thích: Theo Nghị định 134/2007 quy định 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 37,5 gram, vì 1 chỉ vàng bằng 3,75 gram. Lưu ý, 1 lượng vàng không phải 100 gram mà là 37,5 gram. Quy đổi này là chuẩn mực tại Việt Nam, giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong giao dịch vàng, đặc biệt khi so sánh với đơn vị quốc tế như ounce (28,35 gram).
Đáp án đúng là: C. Phân
Giải thích: Đơn vị nhỏ hơn chỉ vàng là phân, với 1 chỉ vàng = 10 phân = 3,75 gram, do đó 1 phân = 0,375 gram. Đơn vị nhỏ hơn nữa là ly (0,0375 gram).