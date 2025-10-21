Tại sao là 1 chỉ vàng chứ không phải 1 gram vàng?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Tại sao đơn vị giao dịch phổ biến ở Việt Nam là 1 chỉ vàng chứ không phải 1 gram vàng?

A. Vì "chỉ" là cách gọi quốc tế thay cho gram sai B. Vì "chỉ" bắt nguồn từ tiếng Khmer "chêk" và hệ thống đo lường cổ đúng C. Vì "chỉ" là đơn vị đo khoảng cách, không phải khối lượng sai D. Vì "chỉ" là cách gọi hiện đại để thay thế ounce sai