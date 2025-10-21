HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tại sao là 1 chỉ vàng chứ không phải 1 gram vàng?

Bích Câu |

Đây hẳn là thông tin bất ngờ với rất nhiều người dù lâu nay vẫn thường xuyên nghe ngóng, thậm chí giao dịch mua bán vàng.

3 điều cần biết về đơn vị đo lường vàng ở Việt Nam

Cùng khám phá đơn vị đo lường vàng ở Việt Nam qua 3 câu hỏi.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Tại sao đơn vị giao dịch phổ biến ở Việt Nam là 1 chỉ vàng chứ không phải 1 gram vàng?

Đáp án đúng là: B. Vì "chỉ" bắt nguồn từ tiếng Khmer "chêk" và hệ thống đo lường cổ

Giải thích: Từ "chỉ" trong "chỉ vàng" xuất phát từ tiếng Khmer "chêk", chỉ đơn vị khối lượng khoảng 3,675 gram, theo thông tin trên Tầm nguyên từ điển Việt Nam (GS Lê Ngọc Trụ chủ biên). Ngoài ra, "chỉ" liên quan đến hệ thống đo lường cổ Việt Nam và Trung Hoa, nơi 1 chỉ (hay 1 tiền, 1 đồng cân) bằng khoảng 3,78 gram. Đơn vị này được ngành kim hoàn Việt Nam sử dụng, tương đương với "chêk" và hệ đo lường cổ, đảm bảo tính thống nhất trong giao dịch vàng.

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Theo Nghị định 134/2007, 1 cây vàng bằng bao nhiêu gram?

Đáp án đúng là: C. 37,5 gram

Giải thích: Theo Nghị định 134/2007 quy định 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 37,5 gram, vì 1 chỉ vàng bằng 3,75 gram. Lưu ý, 1 lượng vàng không phải 100 gram mà là 37,5 gram. Quy đổi này là chuẩn mực tại Việt Nam, giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong giao dịch vàng, đặc biệt khi so sánh với đơn vị quốc tế như ounce (28,35 gram).

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Đơn vị nào sau đây là đơn vị nhỏ hơn chỉ vàng theo hệ thống đo lường vàng ở Việt Nam?

Đáp án đúng là: C. Phân

Giải thích: Đơn vị nhỏ hơn chỉ vàng là phân, với 1 chỉ vàng = 10 phân = 3,75 gram, do đó 1 phân = 0,375 gram. Đơn vị nhỏ hơn nữa là ly (0,0375 gram).

Tags

Quizz Soha

Trắc nghiệm Vàng

quizzes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại