HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tại sao không nên lấy "đàn ông thành đạt" làm chồng?

Ngọc Anh |

Họ chính là những người "sinh ra để dành cho sự nghiệp".

Trong mắt xã hội, họ là những người đàn ông thành đạt, tài giỏi và là hình mẫu lý tưởng. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang sự nghiệp, mẫu đàn ông này đôi khi lại là "cơn ác mộng" đối với cuộc sống hôn nhân bởi sự thiếu hụt cảm xúc và sự ưu tiên tuyệt đối cho công việc.

Có một kiểu đàn ông sở hữu chỉ số thông minh (IQ) cao, ý chí kiên cường, tinh thần phi thường và lý tưởng cao cả. Họ có năng lực xuất chúng, niềm đam mê vô hạn và một sự theo đuổi sự nghiệp đến mức quên mình. Với họ, sự nghiệp là hơi thở, là lẽ sống và họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được thành công mà không hề hối tiếc. Họ chính là những người "sinh ra để dành cho sự nghiệp".

Khi ngôi nhà chỉ là "trạm dừng chân"

Tại sao không nên lấy "đàn ông thành đạt" làm chồng? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, những người đàn ông như vậy thường thiếu đi ý thức về gia đình và các "tế bào" cảm xúc. Họ không có tâm trí dành cho chuyện yêu đương, thậm chí tỏ ra thờ ơ hoặc bài trừ những cử chỉ lãng mạn, những buổi hẹn hò dưới ánh trăng. Ngay cả sau khi kết hôn, họ vẫn cảm thấy những giây phút gần gũi, dịu dàng bên vợ là điều tẻ nhạt và vô bổ. Đối với họ, không có khái niệm về sự ấm áp hay nồng nàn dành cho vợ con. Ngôi nhà, trong mắt họ, đôi khi chỉ đơn thuần là một nơi để ngủ, một trạm dừng chân giữa những guồng quay công việc.

Nỗi khổ của người vợ trong "chiếc lồng kính"

Nếu kết hôn với một người đàn ông như vậy, bạn có thể có một cuộc sống sung túc về mặt tài chính, một gia đình yên ổn và một cuộc hôn nhân bền vững khiến nhiều người phải ghen tị. Thế nhưng, theo thời gian, việc thiếu đi sự giao tiếp, thiếu đi những sở thích chung và sự lãng mạn sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, buồn chán và áp lực. Bạn sẽ rơi vào trạng thái cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, không có nơi để sẻ chia, không có chỗ để giải tỏa những dồn nén trong lòng. Đó là một kiểu tra tấn tinh thần âm thầm nhưng vô cùng tàn nhẫn.

Lời khuyên cho phái đẹp

Chính vì vậy, khi lựa chọn bạn đời, phụ nữ chọn người có chí tiến thủ là đúng, nhưng cũng cần chọn người biết trân trọng những giá trị tình cảm và hiểu được phong vị của cuộc sống đời thường. Một người chồng biết cùng vợ tận hưởng những điều giản dị, biết lãng mạn đúng lúc mới có thể tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc và đầy đủ hương vị.

Tags

Phụ nữ

đàn ông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại