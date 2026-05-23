Tại sao khi ngồi học không nên quay lưng ra cửa phòng?

Trong việc bố trí góc học tập, vị trí đặt bàn học luôn là yếu tố được các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm hàng đầu. Nhiều người thường truyền tai nhau quy tắc phong thủy rằng không nên ngồi học quay lưng ra cửa phòng vì đó là thế "lạc lõng", dễ bị giật mình và tổn hao năng lượng. Tuy nhiên, dưới lăng kính của tâm lý học môi trường và khoa học hành vi, lời khuyên này hoàn toàn không mang tính mê tín mà dựa trên những cơ chế sinh học rất rõ ràng của con người.

Cơ chế cảnh giác ngầm của não bộ

Nguyên nhân khoa học đầu tiên liên quan trực tiếp đến tâm lý học tiến hóa và cơ chế tự vệ tự nhiên của não bộ. Từ thời nguyên thủy, con người luôn có bản năng giữ an toàn bằng cách quan sát những chuyển động xung quanh, đặc biệt là các lối ra vào.

Khi ngồi quay lưng lại với cửa phòng, bạn hoàn toàn bị mất tầm nhìn đối với không gian phía sau. Lúc này, hệ thần kinh sẽ vô thức rơi vào trạng thái cảnh giác ngầm, liên tục chia sẻ một phần năng lượng để đề phòng những tiếng động hoặc sự xuất hiện đột ngột của người khác, dẫn đến việc không thể tập trung 100% vào sách vở.

Ảnh minh họa

Sự suy giảm trí nhớ do hormone căng thẳng

Sự bất an vô thức này kéo dài sẽ kích thích tuyến thượng thận sản sinh ra cortisol - loại hormone gây căng thẳng. Các nghiên cứu về thần kinh học chỉ ra rằng lượng cortisol duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ làm suy giảm chức năng của vùng dưới đồi, nơi chịu trách nhiệm ghi nhớ ngắn hạn và xử lý thông tin phức tạp.

Đây là lý do tại sao nhiều bạn học sinh dù ngồi vào bàn học rất lâu nhưng luôn cảm thấy đầu óc trì trệ, học trước quên sau và nhanh chóng rơi vào trạng thái oải, buồn ngủ chỉ sau một thời gian ngắn.

Áp lực thị giác từ những bức tường

Bên cạnh đó, việc bố trí góc học tập nhìn thẳng vào bức tường và quay lưng lại với lối đi còn tạo ra một áp lực thị giác rất lớn. Không gian trước mặt bị thu hẹp tối đa khiến người học dễ có cảm giác bí bách, ngột ngạt, làm giảm khả năng tư duy sáng tạo khi gặp những bài toán hóc búa.

Ngược lại, việc ngồi học ở vị trí có thể bao quát được cửa phòng sẽ mang lại cảm giác an toàn, làm dịu hệ thần kinh trung ương và giúp nhịp tim duy trì ở mức ổn định.

Ảnh minh họa

Cách hóa giải vị trí ngồi học sai lầm

Để tối ưu hóa hiệu suất học tập, giải pháp đơn giản nhất là dịch chuyển bàn học sao cho lưng tựa vào một bức tường vững chãi và tầm mắt có thể quan sát được cửa ra vào một cách dễ dàng.

Nếu diện tích phòng quá nhỏ hẹp và bắt buộc phải ngồi quay lưng ra cửa, bạn có thể đặt một chiếc gương nhỏ ở góc bàn để có thể gián tiếp quan sát không gian phía sau. Sự thay đổi nhỏ này trong cách sắp đặt không gian sống không chỉ giúp giải tỏa áp lực tâm lý mà còn là chìa khóa giúp các sĩ tử duy trì được nguồn năng lượng bền bỉ để bứt phá trong những mùa thi cao điểm.