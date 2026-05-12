“Tại sao idol của con lại làm chuyện xấu hả mẹ?”: Với 1 đứa trẻ tuổi mới lớn, thần tượng sụp đổ như cả bầu trời vụn vỡ dưới chân

Có lẽ nhiều người lớn sẽ nghĩ: “Chỉ là một ca sĩ vướng scandal thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu?”. Nhưng chỉ khi làm cha mẹ của những đứa trẻ đang ở tuổi thần tượng ai đó cuồng nhiệt, mới hiểu có những tin tức tưởng như chỉ là chuyện showbiz lại có thể khiến một đứa trẻ hụt hẫng đến mức nào.

Chiều nay, khi vừa tan học về, con trai 12 tuổi của tôi cầm điện thoại chạy vào phòng, mặt tái đi rồi hỏi tôi: “Mẹ ơi, mẹ có đọc vụ kia không? Có thật không hả mẹ? Hay là tin vớ vẩn thôi ạ?”

Tôi khựng lại vài giây. Đó là nữ ca sĩ mà thằng bé rất thích suốt mấy năm nay. Trong playlist của con có rất nhiều bài hát của cô ấy, góc bàn học vẫn còn dán ảnh thần tượng, thậm chí, vì biết mẹ có công việc có thể sẽ tiếp xúc với người nổi tiếng, có vài lần con còn ngỏ ý nếu mẹ gặp cô ấy thì nhớ xin chữ ký cho con.

Vậy nên khi đọc tin cô ca sĩ ấy bị điều tra liên quan đến chất cấm, phản ứng đầu tiên của con không phải tò mò hay hóng chuyện như người lớn, mà là một sự sụp đổ rất trẻ con nhưng thật sự là cả 1 bầu trời như rơi xuống dưới chân. Con im lặng rất lâu rồi hỏi tôi một câu khiến tôi ám ảnh mãi:

"Tại sao idol của con lại làm chuyện xấu hả mẹ?"

May là con vừa thi xong cuối học kỳ. Tôi thật lòng không dám tưởng tượng nếu chuyện này xảy ra đúng lúc con đang ôn thi, tâm trạng ấy sẽ ảnh hưởng đến việc học thế nào. Người lớn đôi khi đánh giá thấp thế giới tinh thần của trẻ con. Chúng ta nghĩ trẻ chỉ thích thần tượng theo kiểu nhất thời, nhưng thật ra ở tuổi dậy thì, rất nhiều đứa trẻ đang âm thầm lấy một nghệ sĩ, một vận động viên hay một người nổi tiếng nào đó làm hình mẫu để học theo.

Người lớn nghe nhạc để giải trí. Trẻ con thần tượng ai đó lại thường mang theo cả niềm tin. Chúng tin người ấy cool thật, giỏi thật, sống đẹp thật. Chúng bắt chước cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách sống và thậm chí cả thái độ với cuộc đời. Vậy nên khi hình mẫu ấy sụp đổ, cảm giác của một đứa trẻ không đơn giản là “hết thích một ca sĩ”, mà giống như lần đầu tiên nhận ra thế giới người lớn không đẹp như mình nghĩ.

Tôi ngồi nói chuyện với con rất lâu. Tôi không cố bênh vực thần tượng của con, cũng không gay gắt kiểu: “Mẹ đã bảo người nổi tiếng không ai tốt đẹp đâu” . Tôi chỉ nói với con rằng: bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, kể cả người nổi tiếng. Có tài năng không đồng nghĩa với việc được quyền sống sai. Một người có thể hát hay, diễn giỏi nhưng vẫn có thể mắc sai lầm, thậm chí là sai lầm rất lớn.

Rồi tôi nhận ra, đôi khi đây cũng là một bài học trưởng thành đầu đời của trẻ.

Không phải bài học rằng “đừng thần tượng ai nữa”, mà là hãy học cách nhìn một con người đa chiều hơn. Con có thể yêu thích tài năng của ai đó, nhưng không cần trao toàn bộ niềm tin hay xem họ như chuẩn mực tuyệt đối. Bởi người nổi tiếng trước hết vẫn chỉ là con người, mà con người thì không ai hoàn hảo cả.

Là bà mẹ của đứa trẻ đang tuổi ẩm ương, thứ đáng sợ nhất không phải là một scandal giải trí, mà là việc ngày càng có nhiều đứa trẻ lớn lên trong thời đại thần tượng hóa người nổi tiếng quá mức. Một câu nói của idol có thể trở thành chân lý, một hành động lệch chuẩn có thể bị bao biện chỉ vì “anh ấy/cô ấy là người nổi tiếng”. Trong khi ở độ tuổi 12-13, khả năng phân biệt đúng sai của trẻ vẫn còn đang hình thành.

Điều khiến tôi buồn không chỉ là một nghệ sĩ đánh mất hình ảnh của mình, mà là phía sau những scandal như thế luôn có rất nhiều đứa trẻ bị ảnh hưởng âm thầm. Có đứa thất vọng, có đứa hoang mang, có đứa bắt đầu đặt câu hỏi về những điều mình từng tin tưởng.

Nhưng sau cùng, tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là cấm con thần tượng ai, mà là luôn giữ kết nối để khi niềm tin của con lung lay, con biết mình có thể quay về nói chuyện với bố mẹ. Tối qua trước khi đi ngủ, con trai tôi nói nhỏ:

“Chắc từ giờ con sẽ không thần tượng ai quá nhiều nữa mẹ ạ.”

Nghe con nói, tôi vừa thương vừa thấy thằng bé như lớn thêm một chút. Vì hóa ra trưởng thành đôi khi bắt đầu từ khoảnh khắc một đứa trẻ nhận ra người mình từng ngưỡng mộ cũng có thể khiến mình thất vọng.