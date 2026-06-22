Nhiều người đến bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao trên ghế nhựa thường xuất hiện 1 lỗ tròn nhỏ.

Ghế nhựa là vật dụng quen thuộc trong hầu hết gia đình, quán ăn, trường học hay các không gian công cộng. Tuy nhiên, có một chi tiết xuất hiện trên rất nhiều mẫu ghế nhựa mà không phải ai cũng để ý, đó là chiếc lỗ tròn nằm ở giữa mặt ghế. Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đây chỉ là yếu tố trang trí hoặc giúp tiết kiệm vật liệu. Thực tế, thiết kế này mang lại nhiều công dụng hơn chúng ta nghĩ.

Giúp cầm và di chuyển ghế dễ dàng hơn

Một trong những công dụng dễ nhận thấy nhất của lỗ tròn trên ghế nhựa là hỗ trợ việc cầm nắm. Khi cần di chuyển ghế, người dùng có thể luồn ngón tay vào lỗ để nhấc lên hoặc kéo đi một cách thuận tiện hơn. Điều này đặc biệt hữu ích tại những nơi phải thường xuyên sắp xếp số lượng lớn ghế như nhà hàng, quán ăn, trường học hay các sự kiện. Chỉ với một chi tiết nhỏ, việc bê vác và di chuyển ghế trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn đáng kể.

Hạn chế hiện tượng hút chân không khi xếp chồng

Nhiều mẫu ghế nhựa được thiết kế để có thể xếp chồng lên nhau nhằm tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, nếu mặt ghế hoàn toàn kín, không khí có thể bị kẹt giữa các ghế khi xếp chồng, tạo ra hiệu ứng hút chân không khiến chúng bám chặt vào nhau. Lỗ tròn ở giữa giúp không khí lưu thông tốt hơn, hạn chế tình trạng này xảy ra. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng tách các ghế ra khi cần sử dụng mà không phải tốn quá nhiều sức.

Giúp thoát nước hiệu quả

Ghế nhựa thường được sử dụng ở nhiều không gian ngoài trời như sân vườn, quán nước vỉa hè, khu vui chơi hoặc ban công. Trong những trường hợp gặp mưa hoặc bị đổ nước lên bề mặt, lỗ tròn sẽ đóng vai trò như một điểm thoát nước tự nhiên. Nhờ vậy, nước không bị đọng lại trên mặt ghế, giúp ghế nhanh khô hơn và hạn chế cảm giác khó chịu khi ngồi. Đây cũng là một trong những lý do khiến kiểu thiết kế này được áp dụng phổ biến trên các sản phẩm ghế nhựa ngoài trời.

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Tăng độ an toàn khi sử dụng

Ít ai biết rằng chiếc lỗ tròn nhỏ bé này còn có thể góp phần tăng độ an toàn cho người dùng. Trong quá trình thiết kế, các nhà sản xuất thường tính toán để mặt ghế phân bổ lực đồng đều hơn khi chịu tải trọng. Việc tạo một khoảng trống ở giữa có thể giúp giảm áp lực tập trung tại một điểm, từ đó hỗ trợ khả năng chịu lực của mặt ghế. Ngoài ra, thiết kế này cũng được cho là giúp giảm nguy cơ mất cân bằng trong một số tình huống như trẻ nhỏ leo trèo hoặc người lớn ngồi lệch trọng tâm. Dù không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn độ an toàn của sản phẩm, chiếc lỗ tròn vẫn là một chi tiết góp phần giúp trải nghiệm sử dụng trở nên ổn định hơn.

Một chi tiết nhỏ nhưng đầy tính toán

Nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng lỗ tròn trên ghế nhựa thực chất là kết quả của nhiều cân nhắc về công năng và trải nghiệm sử dụng. Từ việc hỗ trợ cầm nắm, giúp xếp chồng thuận tiện, thoát nước hiệu quả cho đến góp phần tăng tính an toàn, tất cả đều cho thấy đây không phải là một chi tiết xuất hiện ngẫu nhiên. Đôi khi, những thiết kế quen thuộc nhất trong cuộc sống hàng ngày lại ẩn chứa nhiều lý do thú vị mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Và chiếc lỗ tròn trên ghế nhựa chính là một ví dụ điển hình như vậy.