Bạn có để ý rằng hầu hết các nhà vệ sinh công cộng đều có một khoảng trống từ 10cm đến 20cm ở phía dưới cửa?

Lý do cửa nhà vệ sinh công cộng luôn có khe hở

Một số người có thể cảm thấy bất tiện vì nghĩ rằng, người đi ngang qua có thể nhìn thấy chân mình. Tuy nhiên, khoảng trống này không phải là lỗi thiết kế hay để tiết kiệm vật liệu. Nó được quy định rất rõ ràng trong các tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh công cộng đô thị.

Tại sao cánh cửa nhà vệ sinh công cộng luôn có khe hở? Sau đây là các nguyên nhân về sự tồn tại của nó:

Để ứng phó với trường hợp khẩn cấp

Những nơi công cộng có lượng người qua lại đông đúc. Nếu ai đó đột nhiên ngất xỉu, bị ốm hoặc gặp tai nạn bên trong, khoảng trống này cho phép những người bên ngoài nhận thấy sự bất thường và nhanh chóng hỗ trợ. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp như thế này xảy ra.

Dễ dàng vệ sinh

Nếu cửa chạm sàn hoàn toàn, các góc và khu vực phía sau cửa sẽ khó vệ sinh và dễ trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Nhờ khoảng trống này, người dọn dẹp có thể dễ dàng đưa cây lau nhà và gạt nước vào để giữ cho sàn của mỗi buồng vệ sinh luôn sạch sẽ.

Để thông gió và khử mùi

Nhà vệ sinh công cộng được sử dụng rất thường xuyên, vì vậy việc lưu thông không khí tốt là đặc biệt quan trọng. Các khe hở ở phía dưới cánh cửa cho phép không khí lưu thông, giúp loại bỏ mùi khó chịu.

Một số tác dụng khác

Việc cánh cửa nhà vệ sinh công cộng có khe hở sẽ ngăn cản những người có ý định làm điều xấu bên trong. Ví dụ, nếu ai đó lén lút hút thuốc, người quản lý có thể dễ dàng phát hiện ra mùi khói.

Khe hở ở cánh cửa nhà vệ sinh cũng có thể là cứu tinh trong những trường hợp khẩn cấp. Ví dụ, nếu người bên cạnh không có giấy vệ sinh , bạn có thể lén đưa cho họ qua khe cửa, tránh được sự ngượng ngùng khi phải mở cửa để đưa cho họ.

Do đó, đừng đánh giá thấp khoảng hở này. Mặc dù nó phải hy sinh một chút sự riêng tư nhưng nó mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn như an toàn, vệ sinh và thông gió.

Các biểu tượng trên cửa nhà vệ sinh công cộng

Trên cánh cửa các nhà vệ sinh công cộng, người ta thường dùng những hình minh hoạ đơn giản về nam và nữ để mọi người dễ nhận biết. Chẳng hạn cánh cửa nào dán hình người mặc váy là là dành cho nữ, hình người không mặc váy là phòng dành cho nam giới. Những biểu tượng này tương đối đơn giản và thông dụng.

Tuy nhiên, có một số địa điểm tại Trung Quốc lại sử dụng những biểu tượng khá rườm rà và khó hiểu. Chẳng hạn, một khu du lịch thiết kế biển báo trên cửa nhà vệ sinh hình voi và hươu cao cổ. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Họ không dám liều lĩnh bước vào và chỉ có thể đợi người khác vào trước rồi mới theo sau.

Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, bạn không khó để phân biệt giữa voi và hươu cao cổ. Hình dán voi thông báo đó là phòng vệ sinh dành nam giới vì thể chất mạnh mẽ của voi tượng trưng cho sự nam tính. Voi cũng đi vệ sinh ở tư thế đứng, và đôi khi chúng dùng vòi để phun nước.

Hình hươu cao cổ tượng trưng cho nhà vệ sinh nữ vì con vật này vóc dáng cao lớn và nhiều đốm trên thân khiến nó rất thu hút, tượng trưng cho việc phụ nữ yêu thích cái đẹp và thích ăn diện.

Việc trên cửa nhà vệ sinh có biển báo hình voi và hươu cao cổ vẫn khiến nhiều người tranh cãi. Có một số người cảm thấy khó chịu vì cho rằng nó rườm rà và gây khó hiểu, trong khi môt số khác lại cho rằng cách bố trí này rất sáng tạo.