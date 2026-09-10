HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tại sao các nhà thiết kế loại bỏ pháo cao tốc khỏi hệ thống phòng không Pantsir?

Bạch Dương
|

GD&TĐ - Hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E mới nhất có gì ưu việt, khi tổ hợp này chỉ còn giữ lại tên lửa?

- Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD-E mới nhất, do công ty High Precision Systems - Hệ thống Độ chính xác Cao (thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) phát triển đã tiêu diệt thành công nhiều mục tiêu trên không.

Theo kênh telegram Vysokotochka, tổ hợp vũ khí này đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn nhiều loại máy bay không người lái, cũng như tên lửa hành trình.

Thành viên mới nhất của gia đình Pantsir được thiết kế để bảo vệ các cơ sở trọng yếu và đẩy lùi những cuộc tấn công quy mô lớn của kẻ thù. Hệ thống này chứng minh đầy đủ hiệu năng đã được công bố trong điều kiện thực tế.

- Ảnh 2.

Module chiến đấu của hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E.

Đáng chú ý, hệ thống này chỉ sử dụng tên lửa; nó thiếu các khẩu pháo tự động 30mm thường thấy trên hầu hết các phiên bản Pantsir đời cũ.

Thay vào đó, Pantsir-SMD-E được trang bị các thùng chứa và phóng cho hai loại đạn đánh chặn - tên lửa tiêu chuẩn 57E6-E với tầm bắn lên đến 20km và độ cao 15km, đi kèm tên lửa đánh chặn tầm ngắn nhỏ gọn TKB-1055 với cự ly tác chiến 7km và độ cao đánh chặn lên đến 5km.

Hệ thống này có thể mang tối đa 12 tên lửa tiêu chuẩn, hoặc 48 tên lửa cỡ nhỏ, hoặc kết hợp cả hai (6 tên lửa cỡ lớn và 24 tên lửa cỡ nhỏ). Với cơ số đạn như trên, việc trang bị thêm pháo tự động không còn cần thiết.

Hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm radar giám sát với mảng ăng ten quét điện tử chủ động (AESA) và trạm dẫn hướng đa chức năng. Tầm phát hiện mục tiêu nhỏ lên đến 45km, số lượng mục tiêu theo dõi đồng thời lên đến 40. Việc điều khiển được tự động hóa và có thể vận hành từ xa.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, module này có thể đặt trên nóc nhà, khung gầm xe tải hoặc boong tàu.

Hệ thống Pantsir-SMD-E lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi đến công chúng tại diễn đàn Army vào tháng 8/2024, và ra mắt quốc tế vào tháng 2/2025 tại triển lãm vũ khí IDEX ở UAE.

Tổ hợp này được thiết kế để phòng thủ nhiều lớp cho các cơ sở công nghiệp, tòa nhà hành chính, căn cứ quân sự và sân bay chống lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Theo nhà phát triển, một module cố định như vậy có thể thay thế toàn bộ một khẩu đội hệ thống phòng không khác khi đối phó với một bầy đàn máy bay không người lái cảm tử.

Các nhà phát triển của công ty cổ phần Hệ thống Độ chính xác Cao nhấn mạnh rằng Pantsir đã bắn hạ hàng chục nghìn mục tiêu trên không.

Hiện vũ khí này đang được Quân đội Nga tích cực sử dụng trong điều kiện chiến đấu thực tế để bảo vệ các cơ sở chiến lược, nơi chúng chứng tỏ độ tin cậy cao trong việc đẩy lùi cuộc tập kích quy mô lớn.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

Pantsir-SMD-E

Pantsir

phòng không

tên lửa hành trình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại