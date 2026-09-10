Tại sao các nhà thiết kế loại bỏ pháo cao tốc khỏi hệ thống phòng không Pantsir?

GD&TĐ - Hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E mới nhất có gì ưu việt, khi tổ hợp này chỉ còn giữ lại tên lửa?

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD-E mới nhất, do công ty High Precision Systems - Hệ thống Độ chính xác Cao (thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) phát triển đã tiêu diệt thành công nhiều mục tiêu trên không.

Theo kênh telegram Vysokotochka, tổ hợp vũ khí này đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn nhiều loại máy bay không người lái, cũng như tên lửa hành trình.

Thành viên mới nhất của gia đình Pantsir được thiết kế để bảo vệ các cơ sở trọng yếu và đẩy lùi những cuộc tấn công quy mô lớn của kẻ thù. Hệ thống này chứng minh đầy đủ hiệu năng đã được công bố trong điều kiện thực tế.

Module chiến đấu của hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E.

Đáng chú ý, hệ thống này chỉ sử dụng tên lửa; nó thiếu các khẩu pháo tự động 30mm thường thấy trên hầu hết các phiên bản Pantsir đời cũ.

Thay vào đó, Pantsir-SMD-E được trang bị các thùng chứa và phóng cho hai loại đạn đánh chặn - tên lửa tiêu chuẩn 57E6-E với tầm bắn lên đến 20km và độ cao 15km, đi kèm tên lửa đánh chặn tầm ngắn nhỏ gọn TKB-1055 với cự ly tác chiến 7km và độ cao đánh chặn lên đến 5km.

Hệ thống này có thể mang tối đa 12 tên lửa tiêu chuẩn, hoặc 48 tên lửa cỡ nhỏ, hoặc kết hợp cả hai (6 tên lửa cỡ lớn và 24 tên lửa cỡ nhỏ). Với cơ số đạn như trên, việc trang bị thêm pháo tự động không còn cần thiết.

Hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm radar giám sát với mảng ăng ten quét điện tử chủ động (AESA) và trạm dẫn hướng đa chức năng. Tầm phát hiện mục tiêu nhỏ lên đến 45km, số lượng mục tiêu theo dõi đồng thời lên đến 40. Việc điều khiển được tự động hóa và có thể vận hành từ xa.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, module này có thể đặt trên nóc nhà, khung gầm xe tải hoặc boong tàu.

Hệ thống Pantsir-SMD-E lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi đến công chúng tại diễn đàn Army vào tháng 8/2024, và ra mắt quốc tế vào tháng 2/2025 tại triển lãm vũ khí IDEX ở UAE.

Tổ hợp này được thiết kế để phòng thủ nhiều lớp cho các cơ sở công nghiệp, tòa nhà hành chính, căn cứ quân sự và sân bay chống lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Theo nhà phát triển, một module cố định như vậy có thể thay thế toàn bộ một khẩu đội hệ thống phòng không khác khi đối phó với một bầy đàn máy bay không người lái cảm tử.

Các nhà phát triển của công ty cổ phần Hệ thống Độ chính xác Cao nhấn mạnh rằng Pantsir đã bắn hạ hàng chục nghìn mục tiêu trên không.

Hiện vũ khí này đang được Quân đội Nga tích cực sử dụng trong điều kiện chiến đấu thực tế để bảo vệ các cơ sở chiến lược, nơi chúng chứng tỏ độ tin cậy cao trong việc đẩy lùi cuộc tập kích quy mô lớn.