Thỏa thuận chắc chắn được Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi từ lâu về việc mua 20 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon từ Anh vẫn tiếp tục gây tranh cãi vì mức giá quá cao.

Ban đầu, chính phủ Anh định giá 8 tỷ bảng Anh - 10,7 tỷ đô la , sau đó BAE System làm rõ rằng chỉ có 5,4 tỷ bảng Anh - 7,2 tỷ đô la. Nhưng ngay cả con số này cũng gây ra nhiều nghi vấn, bởi vì 360 triệu đô la - ngay cả trong một hợp đồng toàn diện cho một chiếc Eurofighter, vẫn là quá nhiều.

Đồng thời, ấn phẩm SavunmaSanayiST của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời giải thích sau đây cho mức giá này. Cụ thể, báo cáo nhấn mạnh rằng mức giá 10,7 tỷ đô la do chính phủ Anh công bố là tổng lợi ích mà hợp đồng này có thể tạo ra trong hệ sinh thái của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, 7,2 tỷ đô la là chi phí của 20 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon thuộc phiên bản Tranche 5 mới nhất, cùng với vũ khí và các thiết bị và vũ khí bổ sung.

Chúng ta đang nói chủ yếu về tên lửa Meteor, và dự kiến sẽ có nhiều hơn đáng kể so với số lượng Hy Lạp đặt hàng cùng tiêm kích Rafale - với 36 quả đạn cho 24 chiến đấu cơ. Hợp đồng cũng bao gồm các tên lửa không đối không khác (nhiều khả năng là ASRAAM), đáng chú là thương vụ còn kèm theo một "tên lửa rất quan trọng" khác.

Đơn giá của tiêm kích Eurofighter Typhoon bán cho Thổ Nhĩ Kỳ cao đến mức bất thường.

Trang Defense Express cho rằng một vũ khí quan trọng như vậy đối với Eurofighter Typhoon chỉ có thể là tên lửa hành trình Storm Shadow. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã có loại SOM, nhưng thua kém về mọi mặt, khi SOM nặng 620 kg, có tầm bắn 250 - 275 km và đầu đạn 230 kg, so với 550 km và đầu đạn 450 kg của Storm Shadow nặng 1.300 kg.

Đó là lý do tại sao việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa hành trình này bị xem là một bất ngờ rất khó chịu với Hy Lạp - quốc gia cũng đã mua khoảng 90 quả đạn như vậy vào những năm 2000. Hơn nữa, Athens vốn đã không mấy vui vẻ trước viễn cảnh nước láng giềng được tăng cường tiêm kích với tên lửa không chiến tầm xa Meteor.

Đồng thời với trường hợp Meteor, nếu thông tin được xác nhận, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho áp lực ngày càng lớn từ Athens lên các nước châu Âu nhằm ngăn chặn việc bán loại vũ khí này. Xét cho cùng, giống như Meteor, Storm Shadow là tên lửa của Tập đoàn MBDA, vốn chỉ được BAE Systems sở hữu một phần (37,5%).

Và Athens đã kịch liệt cảnh báo việc bán Meteor cho Thổ Nhĩ Kỳ và đe dọa Ankara có thể đánh cắp công nghệ để cải tiến tên lửa Gökhan của riêng họ . Do đó, Hy Lạp chắc chắn sẽ phản ứng rất dữ dội trước mối đe dọa và gây thêm áp lực lên Paris.

Lý do là bởi vì chính Pháp mới là người quyết định việc bán tên lửa của Tập đoàn MBDA. Ankara và London thực sự sẽ phải thuyết phục Paris.

Pháp không chỉ có cổ phần trong thương vụ này mà còn trong cả Airbus - tập đoàn sở hữu 37,5% MBDA (trong khi 10,8% cổ phần của Airbus thuộc sở hữu trực tiếp từ chính phủ Pháp), ngoài ra trụ sở chính của MBDA đặt tại ngoại ô Paris.

Cuối cùng, có một cách hiểu khác về giá Eurofighter Typhoon cho Thổ Nhĩ Kỳ từ một nguồn tin khác, đó là trong số 7,2 tỷ đô la cho 20 máy bay chiến đấu, 6,13 tỷ đô la được đầu tư vào bản thân chiếc phi cơ và 1 tỷ đô la dành cho vũ khí .