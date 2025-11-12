Chuyên gia review: "Lần đầu dùng thử chiếc điện thoại pin 7.500mAh này, tôi quên luôn cả việc cắm sạc"

Sống chung với điện thoại có pin đến 7.500 mAh cảm giác sẽ thế nào? Chắc chắn là rất khác biệt so với những gì ta đã quen thuộc trước đây, khi một chiếc smartphone cùng lắm chỉ có pin 5.000mAh và thường mặc định dùng một ngày là cạn.

Cây bút Mariyan Slavov của Phone Arena đã dùng thử mẫu điện thoại có pin 7.500 mAh và không tin được mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Dưới đây là câu chuyện của anh.

“Mình đã sạc điện thoại rồi sao?”

Ban đầu, cảm giác thật khó tả. Cứ liếc nhìn điện thoại vào buổi chiều, tôi lại thấy pin còn 75% và tự hỏi: "Mình vừa cắm sạc rồi sao?"

Bạn đi ngủ khi pin vẫn còn 60-65% và vô thức nghĩ: "Chắc mình nên sạc." Thói quen cũ đã ăn sâu, và trong vài ngày đầu, tôi vẫn làm như vậy.

Đến ngày thứ ba, tôi quyết định không sạc qua đêm. Tôi bắt đầu ngày mới với 55% pin. Ban đầu cũng khá lo lắng, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng 55% pin của chiếc điện thoại này vẫn còn nhiều hơn mức 4.000 mAh.

Nhận thức của tôi về con số phần trăm pin đã phải thay đổi.

Thói quen sạc pin có thay đổi?

Không hẳn. Hiện tôi sạc điện thoại hai ngày một lần, và dù đôi khi phải cố nhớ xem mình đã sạc hay chưa, cảm giác cũng không khác biệt một cách đáng kể.

Tôi cho rằng lợi ích thực sự nằm ở chỗ khác – đó là không phải hoảng sợ về thời lượng pin vào giữa ngày. Có được sự yên tâm đó thật vô giá.

Thế còn "nỗi lo hết pin"?

Nó hoàn toàn biến mất! Ngay cả khi điện thoại báo còn 20% pin, và ngay cả khi đó là giữa trưa.

Hãy nhắc lại các con số. Tôi biết 20% trên chiếc điện thoại này tương đương 1.500 mAh, tức là bằng 50% thời lượng pin của một chiếc iPhone Air. Con số đó quá đủ để tôi dùng hết ngày và cắm sạc trước khi đi ngủ.

Tôi chưa bao giờ dùng cạn pin trên chiếc điện thoại này, và cảm giác thoải mái tuyệt đối đến từ "vùng đệm" an toàn này thật đáng giá từng xu.

Sạc ít thường xuyên hơn có tạo ra khác biệt?

Xét về mặt kỹ thuật thuần túy, sạc ít hơn đồng nghĩa với ít chu kỳ sạc hơn. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ pin, ngay cả khi bạn dùng sạc nhanh. Trong trường hợp này, tuổi thọ có thể tăng gấp đôi. Pin smartphone hiện đại được thiết kế cho khoảng 800 đến 1.600 chu kỳ, cho phép bạn dùng ít nhất ba năm.

Với chiếc điện thoại 7.500mAh, bạn có thể giảm số lần sạc đi một nửa và về lý thuyết, bạn có thể tiếp tục dùng nó trong sáu năm trước khi cần thay pin. Nghe hấp dẫn hơn nhiều.

Việc sạc ít hơn cũng mang lại lợi ích trong một số tình huống cụ thể khi bạn ở xa ổ cắm điện. Bạn có thể mang điện thoại đi cắm trại qua đêm mà không cần mang theo sạc dự phòng, sạc mặt trời, sạc trên xe hơi, hay các phụ kiện hỗ trợ khác.

Chúng ta có thực sự cần smartphone trụ được hai ngày?

Đây là một câu hỏi khá hóc búa. Nếu câu hỏi đơn giản là "Chúng ta có cần pin lớn hơn và tốt hơn không?" thì câu trả lời đã quá rõ ràng: Có! Chắc chắn là có! Pin là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của công nghệ hiện đại, và bất kỳ sự cải tiến nào cũng đều đáng giá.

Nhưng khi đặt lên bàn cân thời lượng pin một ngày so với hai ngày, sự khác biệt không quá lớn như chúng ta tưởng. Tất cả chúng ta đều thích sự thoải mái và "vùng đệm tâm lý" đi kèm với viên pin lớn hơn, nhưng cuối cùng, hầu hết chúng ta vẫn kết thúc buổi tối ở gần một ổ cắm điện. Bỏ qua một đêm sạc không phải là điều gì đó thay đổi cuộc sống.

Đừng hiểu lầm ý tôi: nếu đột nhiên công nghệ pin cho phép một tuần mới phải sạc, đó sẽ là một cuộc cách mạng. Nhưng sống với một chiếc điện thoại 7.500 mAh dùng được hai ngày? Cảm giác không khác biệt là mấy so với một chiếc điện thoại một ngày thông thường.

Kết luận

Cuối cùng, chiếc điện thoại mà tôi sử dụng trong câu chuyện này là chiếc RedMagic 11 Pro.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu một chiếc iPhone 7.500 mAh có "thay đổi cuộc chơi"? Thành thật mà nói, có lẽ là không. Nhưng RedMagic 11 Pro đã chứng minh rằng một chiếc điện thoại không nhất thiết chỉ là một công cụ nhàm chán, nó hoàn toàn có thể thêm một chút hứng khởi vào thế giới smartphone đang ngày càng giống nhau của chúng ta.