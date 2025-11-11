Sự kiện 3.000 đại biểu đến từ 30 quốc gia: “Việt Nam sẽ tạo ra đường chạy mới và mời thế giới cùng chạy”.

Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 (VIS 2025) đã quy tụ hơn 3.000 đại biểu trong và ngoài nước. Sự kiện cũng ghi dấu bước tiến trong cách tổ chức khi áp dụng giải pháp số hoá hành trình trải nghiệm từ nền tảng GoNChill, nhằm kết nối công nghệ với con người.

Sự kiện do InnoLab Asia khởi xướng, phối hợp cùng Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM và Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức, quy tụ hơn 3.000 đại biểu đến từ 30 quốc gia, cùng 150 diễn giả, 100 doanh nghiệp và hơn 60 startup công nghệ.

Với chủ đề “Building Bridges to Innovation and Growth”, VIS 2025 được định vị là một diễn đàn chia sẻ tri thức và hệ sinh thái hợp tác thực tiễn, nơi doanh nghiệp, nhà đầu tư, startup và cơ quan chính sách cùng thảo luận về tương lai đổi mới của Việt Nam.

45 phiên thảo luận, 4 không gian trải nghiệm

Trong hai ngày diễn ra, hội nghị đã tổ chức hơn 45 phiên thảo luận chuyên đề được tổ chức song song tại 4 khu vực chính: Innovation Forum, Business Showcase, Startup Village và Networking Hub.

Các chủ đề thảo luận tập trung vào trọng tâm của kỷ nguyên sáng tạo – bao gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), DeepTech, Blockchain, tự động hóa doanh nghiệp, cho đến kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi bền vững và phát triển nhân lực sáng tạo.

Các diễn giả đến từ NIC Việt Nam, Hitachi Digital Services, TechShake, Kumpul.ID, InnoLab Asia, cùng đại diện lãnh sự quán Anh, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản đã mang đến những góc nhìn toàn cầu và bài học thực tiễn cho hành trình đổi mới của doanh nghiệp Việt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Tiến Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – nhấn mạnh rằng Việt Nam đang bước vào “Thập kỷ Số”, với tầm nhìn trở thành trung tâm số của Đông Nam Á. Theo ông, Chương trình Chuyển đổi Số Quốc gia là định hướng hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Cao Đại Ân, Trưởng Văn phòng Giải pháp & Công nghệ cho ASEAN và Nhật Bản của Hitachi Digital Services, nhận định: “AI đang mở ra kỷ nguyên tự động hóa toàn diện. Quan trọng không chỉ là tạo ra nhiều tác nhân AI, mà là biết cách điều phối và kết nối chúng hiệu quả, để nâng cao năng suất và giá trị cho khách hàng doanh nghiệp.”

Đại diện quốc tế, ông Từ Châu (Xu Zhou) – Phó Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM – đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực. “Hạ tầng là xương sống của đổi mới, công nghệ là mạch sống, và thị trường toàn cầu là sân khấu. Khi ba yếu tố này được kết nối hài hòa, chúng ta mới tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế.”

Song song với các phiên thảo luận, khu vực Business Matching & Showcase đã trở thành không gian kết nối, nơi hàng trăm doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư gặp gỡ, ký kết và chia sẻ hành trình hợp tác, mang tinh thần đổi mới vào thực tiễn kinh tế và công nghệ Việt Nam.

Gần 300 phiên B2B và điểm nhấn số hoá hành trình trải nghiệm

Tại Vietnam Innovation Summit 2025 (VIS 2025), khu vực Business Matching & Showcase là một điểm nhấn kết nối giữa doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư trong nước – quốc tế.

Chỉ trong hai ngày diễn ra sự kiện, khu vực này ghi nhận gần 300 phiên kết nối B2B, quy tụ 50 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực logistics, công nghệ, năng lượng xanh và sản xuất bền vững.

Ngay tại hội nghị, 10 biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết giữa các đối tác Việt Nam và quốc tế, với tổng giá trị hơn 120.000 USD. Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nền tảng số — thể hiện tinh thần “hợp tác thật, giá trị thật” mà VIS 2025 hướng đến.

Song song đó, khu vực Business Showcase thu hút gần 40 startup trong và ngoài nước, trong đó nổi bật là EcoBambu, NetZero Pallet, Skindex AI và Cabin AI — những đại diện cho xu hướng công nghệ xanh, tự động hóa và sáng tạo xã hội đang phát triển tại Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý trong năm nay là giải pháp số hoá hành trình trải nghiệm sự kiện được triển khai bởi nền tảng GoNChill – đối tác công nghệ và truyền thông của VIS 2025.

Thông qua chiến dịch #InnovationJourney, GoNChill đã áp dụng mô hình O2O (Offline to Online), cho phép người tham dự tương tác, check-in và chia sẻ trải nghiệm ngay trong không gian sự kiện.

Kết quả, hệ thống ghi nhận hơn 5.400 lượt check-in QR tại các khu vực chính và 3.500+ voucher cùng Tourist Pass được phát hành qua app.gonchill.vn. Cách làm này đã biến mỗi người tham dự trở thành một “người sáng tạo nội dung”, lan tỏa trải nghiệm thật – dữ liệu thật – cảm xúc thật ngay trong hành trình tham dự hội nghị.

“Số hoá hành trình trải nghiệm giúp kết nối con người – công nghệ – cảm xúc, biến mỗi khoảnh khắc tại VIS thành dữ liệu sống cho hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam,” đại diện GoNChill Tourist Pass Platform chia sẻ.

Bằng việc kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và tương tác số hoá, VIS 2025 cho thấy đổi mới sáng tạo không chỉ diễn ra trên sân khấu hội thảo, mà hiện hữu trong chính cách con người tham dự, kết nối và tạo ra giá trị mới cho hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam.

Theo ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch & CEO InnoLab Asia, nhà sáng lập VIS: “VIS không chỉ là một sự kiện – mà là một phong trào. Chúng tôi không tổ chức để kết thúc bằng vỗ tay, mà để bắt đầu bằng hành động. Việt Nam sẽ không chỉ đi cùng thế giới trong cuộc đua đổi mới – Việt Nam sẽ tạo ra đường chạy mới và mời thế giới cùng chạy.”

Ông Huỳnh Công Thắng, Chủ tịch & CEO InnoLab Asia, nhà sáng lập VIS.

Từ những kết nối, trải nghiệm và dữ liệu thu được, VIS 2025 cho thấy chuyển đổi số trong tổ chức sự kiện là một công cụ thực tế giúp doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư kết nối hiệu quả, lan tỏa giá trị bền vững.

VIS 2025 khép lại, nhưng hành trình sáng tạo – Innovation Journey – vẫn tiếp tục, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo vào năm 2030.