Tài sản thua xa Elon Musk nhưng chi phí bảo vệ tỷ phú này gấp hơn 50 lần ông chủ Tesla, cao hơn cả 6 CEO công nghệ đình đám cộng lại

Theo phân tích mới của Financial Times (FT), ngân sách an ninh cho 10 CEO công nghệ lớn toàn cầu đã vượt 45 triệu USD trong năm 2024. Trong đó, chi phí cho Mark Zuckerberg lớn nhất, chiếm hơn 27 triệu USD. Năm 2023, con số này là 24 triệu USD.

Con số này vượt xa các đồng nghiệp trong ngành. Theo đó, Nvidia chi 3,5 triệu USD để đảm bảo an ninh cho CEO Jensen Huang (tăng từ 2,2 triệu USD), Amazon chi 1,1 triệu USD cho CEO Andy Jassy và 1,6 triệu USD cho Jeff Bezos. Apple chỉ chi 1,4 triệu USD cho Tim Cook (giảm so với 2,4 triệu USD năm trước). Alphabet dành 6,8 triệu USD cho Sundar Pichai. Tesla chi 500.000 USD cho Elon Musk dù giới chuyên môn cho rằng chi phí thực tế cao hơn nhiều vì Musk sở hữu công ty cung cấp dịch vụ an ninh riêng.

Đáng chú ý, tổng chi phí đảm bảo an ninh cho CEO Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Microsoft và Palo Alto Networks cộng lại vẫn thấp hơn 26% so với khoản chi riêng của Meta cho Zuckerberg.

Theo danh sách tỷ phú Forbes, tính đến ngày 17/8, giá trị tài sản ròng của Elon Musk và Mark Zuckerberg đạt lần lượt 414 tỷ USD và 270 tỷ USD.

Khác biệt của Meta nằm ở chỗ chương trình an ninh bao trùm cả nhà riêng, gia đình và việc đi lại của CEO Zuckerberg. Với quyền kiểm soát đa số và hình ảnh gắn liền với Meta, Zuckerberg trở thành một trong những CEO gây tranh cãi nhất trong xã hội Mỹ.

Phần lớn các công ty tư nhân sẽ cung cấp dịch vụ an ninh cho giới công nghệ. Các công ty này thường do cựu đặc vụ FBI hoặc quân nhân thành lập. Dịch vụ này không chỉ dừng ở bảo vệ thân thể mà còn bao gồm tình báo, an ninh mạng, phương tiện chống đạn, biện pháp chống theo dõi, phòng ngừa ám sát, bắt cóc và cả mối đe dọa kỹ thuật số như deepfake.

Một số CEO khác cũng tăng cường biện pháp an ninh. Alex Karp của Palantir duy trì đội vệ sĩ 24/7. An ninh cho CEO Jensen Huang của Nvidia được siết chặt khi danh tiếng toàn cầu của "ông trùm" chip tăng mạnh.

Ngoài ra, sau vụ ám sát CEO UnitedHealthcare Brian Thompson cuối năm ngoái, nhiều tập đoàn đã thay đổi chính sách an ninh như hạn chế công khai hình ảnh lãnh đạo, đầu tư mạnh cho hệ thống an ninh tư gia, siết chặt quy định đi lại và thậm chí yêu cầu CEO chỉ được dùng máy bay riêng của công ty.

Tham khảo: FT, Fortune﻿