Hi hữu: 4 vé Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2, dãy số may mắn là gì?

Vào tối 16/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã công bố một tin vui bất ngờ. Trong kỳ quay số chiều cùng ngày của loại hình Power 6/55, có tới 4 vé số cùng trúng giải Jackpot 2, mỗi giải trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Kết quả quay thưởng cho thấy 4 tờ vé số này đều sở hữu 5 cặp số trùng khớp với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1 là 36-48-47-14-32-23. Ngoài ra, cả 4 vé đều trùng với số đặc biệt 05.

Theo quy định, vì cả 4 vé có cùng mệnh giá nên tổng giá trị giải thưởng Jackpot 2 sẽ được chia đều. Như vậy, mỗi chủ nhân của 4 tấm vé may mắn này sẽ nhận được số tiền thưởng hơn 890 triệu đồng từ Vietlott.

Kết quả Vietlott Power 6/55 kỳ 01230/25 và Max 3D Pro kỳ 00611/25 ngày 16/08/2025. Trong đó, có 4 tờ vé số trúng Jackpot 2.

Vì giải Jackpot 2 có giá trị lớn (trên 10 tỷ đồng trước khi chia, và trên 890 triệu đồng cho mỗi vé sau khi chia), những người trúng giải sẽ cần làm thủ tục trực tiếp tại các chi nhánh của Vietlott.

Trong quá khứ, Vietlott đã từng ghi nhận nhiều trường hợp có 2 hoặc 3 vé cùng trúng Jackpot 2, và việc có tới 4 vé như trong kỳ quay này là một trong những trường hợp đặc biệt nhất, cho thấy sự "chia lộc" bất ngờ của Vietlott.

Trước đó, ngày 12/8, một vé Power 6/55 cũng đã trúng giải Jackpot 2 với trị giá gần 4 tỷ đồng, cho thấy giải thưởng của loại hình này liên tục "nổ" lớn.

Một ví dụ khác là giải Jackpot 2 trị giá hơn 32 tỷ đồng mà một người nước ngoài đã trúng tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2025. Đây cũng là một trong những giải Jackpot 2 có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Về mức thưởng, giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 trong lịch sử là giải Jackpot 1 trị giá gần 345 tỷ đồng, được trao cho một người chơi may mắn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2025.

Đây là giải thưởng xổ số có giá trị cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Nó đã vượt qua các kỷ lục trước đó như giải thưởng hơn 314 tỷ đồng (có 2 người trúng) và hơn 303 tỷ đồng (có 1 người trúng).

Vì sao Vietlott Power 6/55 hút khách?

Power 6/55 là một loại hình xổ số tự chọn do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát hành, được nhiều người chơi yêu thích bởi cơ cấu giải thưởng độc đáo và giá trị lớn.

Để tham gia, người chơi chỉ cần chọn 6 cặp số trong tập hợp các số từ 01 đến 55. Điểm nổi bật nhất của Power 6/55 so với các loại hình xổ số khác chính là có hai giải Jackpot trong cùng một kỳ quay thưởng:

Giải Jackpot 1: Có giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng. Để trúng giải này, bạn phải trùng khớp cả 6 cặp số với kết quả quay thưởng chính thức.

Giải Jackpot 2: Có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng. Để trúng giải này, bạn cần trùng 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, đồng thời trùng khớp với số đặc biệt được quay thêm sau đó.

Cả hai giải Jackpot đều áp dụng cơ chế tích lũy (jackpot) không giới hạn. Nếu không có người trúng, toàn bộ số tiền thưởng sẽ được cộng dồn vào kỳ quay tiếp theo, giúp giải thưởng có thể tăng lên hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải phụ với giá trị cố định, dành cho những người chơi có số trùng khớp ít hơn:

Giải Nhất: Trùng khớp 5 cặp số trong bộ 6 số trúng thưởng. Giá trị giải thưởng là 40 triệu đồng. Giải Nhì: Trùng khớp 4 cặp số trong bộ 6 số trúng thưởng. Giá trị giải thưởng là 500.000 đồng. Giải Ba: Trùng khớp 3 cặp số trong bộ 6 số trúng thưởng. Giá trị giải thưởng là 50.000 đồng.

Giá trị giải thưởng cao cùng với cơ chế Jackpot 2 độc đáo đã giúp Power 6/55 trở thành một trong những sản phẩm chủ lực và thu hút nhiều người chơi nhất của Vietlott. Vietlott Power 6/55 tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, và Thứ Bảy hàng tuần.







