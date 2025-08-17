Độc đắc “nổ hũ”, Vietlott vừa tìm thấy 2 người trúng đậm và hơn 16.000 vé khác được "chia lộc"

Vietlott "chia lộc" Độc đắc Lotto 5/35

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 96 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào tối nay (15/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định giá trị của giải độc đắc lên đến 18.934.861.000 đồng, gần 19 tỷ đồng.

Sở dĩ giá trị giải thưởng của Vietlott Lotto 5/35 có thể lên đến hàng chục tỷ đồng là nhờ vào cơ chế "tích lũy" (jackpot) của các loại hình xổ số tự chọn. Nếu trong một kỳ quay thưởng không có ai trúng giải độc đắc, toàn bộ số tiền của giải đó sẽ được cộng dồn vào giải độc đắc của kỳ quay tiếp theo. Quá trình này cứ tiếp tục cho đến khi có người may mắn trúng giải.

Cũng trong thông báo của Vietlott, dù không tìm ra chủ nhân của giải độc đắc, hệ thống Vietlott vẫn tìm ra 2 vé số trúng giải nhất, mỗi giải có giá trị 3.174.383.000 đồng (gần 3,2 tỷ đồng).

Kết quả Vietlott Lotto 5/35 ngày 15/8 đã lựa chọn dãy số may mắn là 03 - 09 - 20 - 26 - 33 và số đặc biệt là 04.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, những người trúng giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Do đó, 2 vị khách hàng trúng giải nhất sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế, mỗi người sẽ nhận về số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài giải nhất trị giá gần 3,2 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 96 của loại hình xổ số Lotto 5/35, Vietlott còn tìm được 52 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 65,685 triệu đồng; 481 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 7,06 triệu đồng; 1.403 người trúng giải tư, mỗi giải trị giá 2,345 triệu đồng. Đáng nói là với quy định chia giải thưởng, thì kỳ quay này có đến hơn 16.900 người được chia thêm phần thưởng.

Kết quả xổ số Vietlott Lotto 5/35 ngày 15/8.

Giá trị giải thưởng của Vietlott có thể lên đến hàng chục tỷ đồng là nhờ vào cơ chế "tích lũy" (jackpot) của các loại hình xổ số tự chọn. Nếu trong một kỳ quay thưởng không có ai trúng giải độc đắc, toàn bộ số tiền của giải đó sẽ được cộng dồn vào giải độc đắc của kỳ quay tiếp theo. Quá trình này cứ tiếp tục cho đến khi có người may mắn trúng giải.

Điều kiện trúng Độc Đắc Vietlott Lotto 5/35

Lotto 5/35 là loại hình có tần suất quay thưởng cao nhất, 2 lần/ngày (13h và 21h), liên tục từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

Để trúng giải độc đắc, người chơi phải trùng 5 số chính xác từ 1 đến 35. Mặc dù xác suất trúng cao hơn so với các loại hình khác, nhưng việc không có người trúng trong nhiều kỳ vẫn xảy ra, dẫn đến việc giải thưởng tăng lên.

Ngoài ra, khi tham gia chơi Vietlott Lotto 5/35, bạn nên lưu ý một số điểm sau:

Tận dụng cơ chế "Chia giải Độc đắc": Đây là một điểm đặc biệt của Lotto 5/35. Khi giá trị giải Độc đắc vượt 12 tỷ đồng mà không có người trúng, phần tiền vượt sẽ được chia cho các hạng giải thấp hơn (từ Nhất đến Năm) trong kỳ quay thưởng lúc 21h của ngày hôm sau. Điều này giúp tăng đáng kể giá trị các giải thưởng phụ.

Ví dụ, trong một kỳ chia giải, người trúng giải Ba có thể nhận được số tiền lớn gấp nhiều lần so với giá trị cơ bản.

Tận dụng các kỳ quay thưởng có chia giải để tăng giá trị và cơ hội nhận thưởng Vietlott.

Tham khảo các cách chơi linh hoạt: Ngoài việc chọn một bộ số cơ bản, bạn có thể thử các hình thức khác như:

Chơi bao: Giúp tăng cơ hội trúng thưởng khi bạn dự thưởng với nhiều hơn một bộ số. Chọn số theo cách riêng: Nhiều người chơi thích chọn số theo ngày sinh, ngày kỷ niệm, hoặc con số may mắn của bản thân để tạo cảm giác hứng thú và cá nhân hóa.

Mua vé qua ứng dụng: Để tiện lợi và không bỏ lỡ các kỳ quay thưởng, bạn có thể mua vé thông qua các ứng dụng Vietlott SMS, giúp bạn dễ dàng theo dõi kết quả và nhận thông báo trúng thưởng.

Chơi có trách nhiệm: Xổ số là một hình thức giải trí. Bạn nên xác định rõ số tiền mình có thể chi tiêu và chỉ chơi trong khả năng tài chính cho phép.







