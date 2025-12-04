Tài sản ở tuổi 30 của TikToker Việt đóng phim Trung Quốc

Từng nổi tiếng với danh xưng hot TikToker, Lê Bống (Lê Xuân Anh, SN 1995) ngày càng ghi điểm với nhiều vai trò khác nhau trong làng giải trí. Từ người dẫn chương trình trên VTV đến diễn xuất, Lê Bống đều thử sức và sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Gần đây nhất, mỹ nhân gốc Hà Nội còn khiến netizen tò mò khi ghi lại lịch trình đi quay phim ở Trung Quốc.

Theo đó, cô đang ở xứ tỷ dân để tập trung cho dự án phim mới này. Mặc dù chưa hé lộ chi tiết nhưng qua một vài hình ảnh Lê Bống đăng tải, gần như toàn bộ ekip đoàn phim đều là người Trung Quốc, chỉ có một vài nhân viên đi cùng là người Việt. Cô nàng cũng từng tung bộ ảnh đang đọc kịch bản, được dân tình "soi" ra chữ viết có cả Việt và Trung và tham gia buổi khai máy của đoàn phim. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1995 cũng thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Trung của mình. Cô nói chuyện thoải mái, chịu khó học hỏi và ghi điểm với tính cách thân thiện.

Có thể nói, Lê Bống là nữ diễn viên Việt đầu tiên đóng chính phim Trung Quốc. Trước khi đạt dấu mốc này, cô từng tham gia diễn xuất trong nhiều MV, phim truyền hình giờ vàng VTV như Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh, Có Anh Nơi Ấy Bình Yên,...

Lê Bống hiện đang tham gia một dự án phim tại Trung Quốc

Với lịch trình làm việc dày đăng, liên tục không ngừng nghỉ, nhiều người cũng cho rằng đây chính là câu trả lời cho sự giàu có, khối tài sản “khổng lồ” mà Lê Bống sở hữu. Bởi trước đây, mỗi khi đăng tải clip trên MXH, Lê Bống đều khiến nhiều người thắc mắc rằng: “Làm gì mà giàu vậy?” vì hết “đập hộp” iPhone, cô lại “đập hộp” luôn cả một căn hộ mới toanh ở Hà Nội.

Được biết, Lê Bống vừa tậu một căn chung cư cao cấp ở Hà Nội. Cô nàng chia sẻ căn nhà này được bản thân mua lại sau đó chi tiền sửa chữa lại toàn bộ theo đúng ý thích. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, căn hộ có tông trắng sáng làm chủ đạo. Không gian được bài trí tinh tế, hiện đại với hệ tủ bếp màu trắng gọn gàng. Cô cũng được nhận xét có gu thẩm mỹ tinh tế khi chọn đồ nội thất sang trọng. Từ tủ lạnh, sofa, điều hòa, hệ thống đèn đều toát lên sự chỉn chu.

Trên tường, Lê Bống treo một chiếc tivi và phía dưới là chiếc lò sưởi nhỏ, tạo không gian ấm áp. Tiếp đến, khu vực ban công vô cùng xịn xò, nhìn thằng ra trường Đại học VinUni,... Chỉ cần vài chi tiết này thôi cũng đủ thấy căn hộ cao cấp, có giá trị đắt đỏ đến mức độ nào rồi.

Lê Bống từng khoe căn hộ cao cấp mới mua ở Hà Nội

Căn hộ có view đẹp, được Lê Bống sửa lại toàn bộ theo ý thích

Trong một lần chia sẻ, Lê Bống cũng thoải mái cho biết mỗi tháng cô có thể kiếm khoảng 100 - 200 triệu đồng từ công việc trên mạng xã hội. Đây cũng là nền tảng để Lê Bống sớm có thu nhập ổn định từ khi còn trẻ. Cách đây 2 năm, cô đã hoàn thành mục tiêu giúp bố mẹ xây một căn nhà khang trang. Tiếp đến sau đó, Lê Bống tự tậu xế hộp hay còn tiết lộ đã cùng với một người em mua đất.

Ngoài ra, Lê Bống cũng từng cho hay cô vốn là người thích tiết kiệm, tìm hiểu đầu tư bất động sản. Lê Bống từng chia sẻ sau khi nhận toàn bộ tiền lương, cát-xê mỗi tháng, cô sẽ trích ra 30% để tiết kiệm, 70% còn lại cô dùng để chi tiêu. Cô bạn cho rằng, cách làm này sẽ giúp bản thân quản lý tài chính tốt và có một khoản dự trù an toàn, thực hiện những mục tiêu cá nhân.

Mặc dù sở hữu lượng theo dõi lớn, cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ về công việc, thu nhập nhưng Lê Bống lại hoàn toàn kín tiếng trong chuyện tình cảm, đời tư. Cô chỉ đăng hình công việc, bạn bè và những chuyến đi chơi. Trong chia sẻ hiếm hoi, hot girl cho biết cô đang ưu tiên cho sự nghiệp, mục tiêu và ước mơ trước khi nghĩ đến chuyện cưới hỏi.

Nhan sắc của Lê Bống ngày càng thăng hạng