Tài sản ở tuổi 30 của Duy Mạnh

Khối tài sản "không phải dạng vừa" của trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Ở tuổi dưới 30, Đỗ Duy Mạnh không chỉ vươn tới đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt những danh hiệu cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Câu lạc bộ Hà Nội, mà còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Năng lực chuyên môn trên sân cỏ và tư duy kinh doanh nhạy bén ngoài đời giúp Duy Mạnh và vợ sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước.

Phần lớn nền tảng tài chính của ngôi sao gốc Hà Nội đến từ chính sự nghiệp quần đùi áo số. Là chốt chặn không thể thay thế tại CLB Hà Nội suốt nhiều mùa giải, Duy Mạnh nằm trong nhóm cầu thủ hưởng mức lương, thưởng thuộc hàng tốp tại giải bóng đá vô địch quốc gia V.League. Đáng chú ý, bản hợp đồng gia hạn 3 năm với đội bóng thủ đô đã mang về cho trung vệ sinh năm 1996 khoản tiền lót tay ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Trên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, giá trị thị trường của anh cũng luôn duy trì ở mức cao, dao động xung quanh mốc 300.000 EUR (khoảng 9 tỷ đồng). Bên cạnh đó, nhờ ngoại hình sáng cùng hình ảnh thi đấu lăn xả, Duy Mạnh còn là gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu thể thao, thời trang và tiêu dùng lớn "chọn mặt gửi vàng", mang về nguồn thu nhập quảng cáo vô cùng phong phú.

Duy Mạnh sở hữu hàng loạt thành tích ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Không chỉ giỏi kiếm tiền, cầu thủ sinh năm 1996 còn sớm hoàn thiện các mục tiêu tài sản cố định từ rất trẻ. Hiện tại, gia đình anh đang sinh sống trong một căn nhà phố đắt đỏ tại vị trí đắc địa ở Hà Nội, thuận tiện cho công việc và sinh hoạt. Về phương tiện di chuyển, Duy Mạnh sở hữu chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC 300 trị giá hơn 2 tỷ đồng – món quà đắt giá anh tự thưởng cho bản thân sau những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ.

Duy Mạnh sở hữu nhà đẹp, xe sang

Sự bứt phá về kinh tế của Duy Mạnh còn nhận được trợ lực lớn từ gia đình nhỏ. Bà xã của anh, Nguyễn Quỳnh Anh – ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn là một doanh nhân mát tay trong lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang. Cùng với sự hỗ trợ từ danh tiếng của chồng và tài kinh doanh của vợ giúp Quỳnh Anh gặt hái doanh thu ấn tượng. Cũng nhờ nguồn tài chính dồi dào này, cặp đôi nổi tiếng là những "tay chơi hàng hiệu" ngầm của giới cầu thủ Việt, sở hữu vô số phụ kiện, đồng hồ đắt giá và túi xách xa xỉ đến từ các nhà mốt đình đám thế giới.

Duy Mạnh có tổ ấm hạnh phúc

Thành tích sự nghiệp của Duy Mạnh

Duy Mạnh từng giành thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2015. Ở cấp độ câu lạc bộ, Duy Mạnh là trụ cột không thể thay thế trong thời kỳ hoàng kim của Hà Nội FC, cùng đội bóng thủ đô chinh phục bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 4 chức vô địch V.League 1 (2016, 2018, 2019, 2022), 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Quốc gia.

Duy Mạnh là nhân tố nòng cốt ghi dấu ấn đậm nét trong chuỗi kỳ tích lịch sử của bóng đá nước nhà. Anh là thành viên thuộc "thế hệ vàng" giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Tiếp đà thăng hoa, trung vệ sinh năm 1996 cùng Olympic Việt Nam lọt vào top 4 ASIAD 18 và cùng Đội tuyển Quốc gia đạt mốc tứ kết Asian Cup 2019, trước khi lần đầu tiên tiến vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đặc biệt, ở đấu trường khu vực, Duy Mạnh đã 2 lần bước lên đỉnh cao nhất khi cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup vào các năm 2018 và 2024 (với tư cách đội trưởng). Nhờ những đóng góp bền bỉ và xuất sắc cho thể thao nước nhà, Đỗ Duy Mạnh đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cùng danh hiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2024.