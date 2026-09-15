Tài sản lớn nhất của Nhã Phương

Tài sản lớn, quý giá của Nhã Phương thực tế không chỉ có một.

Sinh năm 1990, Nhã Phương bắt đầu diễn xuất từ năm 19 tuổi. Từ một gương mặt trẻ trên màn ảnh, cô dần trở thành nữ diễn viên quen thuộc với khán giả, góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình và từng hai năm liên tiếp được vinh danh tại VTV Awards.

Sau khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương còn được chú ý bởi cuộc sống gia đình đủ đầy. Nữ diễn viên từng được nhắc tới với hoạt động kinh doanh, nhà cửa và các tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên, ở tuổi 36 và sau hơn 15 năm trong giới giải trí, những thứ đáng giá nhất mà Nhã Phương có được có lẽ không đơn thuần nằm ở những tài sản có thể quy đổi thành tiền.

Gia đình 5 người và cuộc hôn nhân bước sang năm thứ 8

Nhã Phương và Trường Giang bén duyên khi đóng chung phim 49 ngày. Tháng 8/2015, cặp đôi từng công khai nắm tay nhau tại buổi ra mắt phim sau thời gian xuất hiện tin đồn "phim giả tình thật". Hai người tiến tới hôn nhân vào tháng 9/2018. Từ một bộ phim trong sự nghiệp, Nhã Phương tìm được người sau này trở thành bạn đời của mình.

Đến nay, gia đình họ đã có 5 thành viên. Con gái đầu Destiny sinh tháng 1/2019, con trai thứ hai chào đời tháng 10/2023. Ngày 23/1/2026, Nhã Phương sinh con thứ ba. Khi thông báo tin vui, nữ diễn viên cho biết dù đã trải qua ba lần sinh nở, cảm giác hạnh phúc khi gia đình đón thêm thành viên vẫn không thay đổi.

Đáng chú ý, trước khi con thứ ba chào đời, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, con cái là tài sản lớn nhất. Khi nhìn lại năm 2025, Trường Giang cũng cho biết điều khiến anh tự hào nhất là gia đình bình yên và các con khỏe mạnh.

Sau tám năm hôn nhân, cách hai người nói về hạnh phúc cũng dần giản dị hơn. Trong cuộc trò chuyện với báo chí đầu năm 2026, Trường Giang cho rằng sự bình yên đến từ những điều quen thuộc như cả nhà cùng ăn cơm, quây quần vào buổi tối hay vui chơi với các con. Tình yêu với Nhã Phương và ba con cũng khiến anh thay đổi, trở nên bình tĩnh, kiên nhẫn hơn.

Về phía Nhã Phương, cô từng gọi Trường Giang là "chỗ dựa vững chắc" cho mình và các con. Nữ diễn viên cho biết sau nhiều năm chung sống, cô cảm nhận được sự yêu thương, đồng hành của chồng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Những người bạn vẫn ở bên sau nhiều năm

Bên cạnh gia đình, một "tài sản" khác Nhã Phương giữ được trong hành trình làm nghề là những mối quan hệ bền lâu.

Trong đó, nhóm bạn gồm Nhã Phương, Hoàng Oanh, Ái Phương, Sĩ Thanh... từng nhiều lần được nhắc đến. Hoàng Oanh cho biết cô quen Nhã Phương trên trường quay Khúc hát mặt trời. Sau những lần gặp gỡ chung, họ cùng Ái Phương và một số người bạn dần trở nên thân thiết.

Theo chia sẻ của Hoàng Oanh, điều giữ họ bên nhau không phải một "nguyên tắc" cụ thể mà là tình cảm chân thành và sự thấu hiểu qua nhiều năm. Trong một môi trường nghệ thuật luôn thay đổi, việc những mối quan hệ từ thời còn trẻ tiếp tục tồn tại khi mỗi người đã bước sang những giai đoạn khác nhau của cuộc sống cũng là một dạng "tài sản" khó có thể đo bằng tiền.

Những vai diễn ở lại sau hơn 15 năm làm nghề

Trước gia đình hay những mối quan hệ trong showbiz, thứ Nhã Phương tự gây dựng đầu tiên vẫn là sự nghiệp.

Nữ diễn viên bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò năm 2013. Hình ảnh "cô gái bán bánh tráng" khi đó nhanh chóng lan truyền, mở ra nhiều cơ hội mới cho Nhã Phương. Sau thành công bất ngờ này, cô được mời casting và nhận vai chính trong Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim sau đó đạt doanh thu hơn 85 tỷ đồng, trở thành một trong những bước tiến đáng kể đầu tiên của cô trên màn ảnh rộng.

Nhưng vai diễn gắn với Nhã Phương sâu đậm nhất có lẽ là Linh trong Tuổi thanh xuân. VTV từng đánh giá vai diễn này tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Năm 2015, Tuổi thanh xuân giành ba giải tại VTV Awards, trong đó Nhã Phương nhận danh hiệu Nữ diễn viên ấn tượng.

Một năm sau, cô tiếp tục chiến thắng hạng mục này tại VTV Awards 2016 sau những dấu ấn với Khúc hát mặt trời, Zippo, Mù tạt và em. Nhã Phương khi đó trở thành nữ diễn viên đầu tiên hai lần được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng.

Đến Cây táo nở hoa năm 2021, Nhã Phương lại thử bước khỏi hình ảnh nữ chính dịu dàng, nhiều nước mắt quen thuộc để hóa thân thành Báu - một nhân vật đanh đá, ham chơi và nhiều khuyết điểm. Theo VnExpress, đây là lần đầu sau hơn 10 năm làm nghề cô chủ động phá vỡ hình ảnh vốn gắn với mình.

Nhà cửa có thể định giá, cát-xê hay doanh thu có thể tính bằng những con số. Nhưng sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, "tài sản" lớn nhất của Nhã Phương có lẽ còn nằm ở những điều khó đong đếm hơn: một gia đình 5 người, những người bạn vẫn đồng hành qua nhiều năm và những vai diễn vẫn còn được khán giả nhớ đến.