Tài sản lớn nhất của MC Khánh Vy ở tuổi 26

Nếu nhắc đến một gương mặt người trẻ kiểu mẫu, vừa xinh đẹp, giỏi giang, vừa lan tỏa năng lượng tích cực thì Khánh Vy (tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999) là cái tên khó ai có thể bỏ qua. Ở tuổi 26, cô gái Nghệ An không chỉ được biết đến như một MC truyền hình nổi bật, một nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng mà còn là biểu tượng cho tinh thần cầu tiến và nghị lực bền bỉ của thế hệ trẻ. Con đường học tập và phát triển sự nghiệp cũng chính là tài sản lớn nhất của Khánh Vy.

Năm 2014, Khánh Vy đỗ chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối.

Năm 2016 - khi mới 17 tuổi, Khánh Vy bắt đầu được chú ý nhờ clip “nhại” 7 thứ tiếng Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt lan truyền khắp mạng xã hội. “Hot girl 7 thứ tiếng” trở thành hiện tượng mạng, nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến.

Trong thời gian học cấp 3, Khánh Vy đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh; thi đại học đạt 28.13 điểm; đủ điều kiện đỗ 4 trường đại học là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau đó, cô nàng quyết định theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Khánh Vy khi còn học cấp 3

Thời gian học đại học, Khánh Vy có thêm nhiều thành tích hoạt động ngoại khóa ấn tượng. Một số thành tích có thể kể đến như: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ,...

Năm 2017, khi 18 tuổi, Khánh Vy chính thức trở thành đại diện của Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn diễn viên của Marvel ở bộ phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2. Đây cũng chính là dấu mốc mở đường cho Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực MC truyền hình.

Cũng trong năm 2017, Khánh Vy đã được chọn làm người dẫn chương trình ở bản tin thời sự Thế Giới Nghiêng của VTC1 mang tên Thế Giới Nghiêng. Sau đó, Khánh Vy có cơ hội cộng tác với các chương trình của VTV như: 8 IELTS, Follow us, IELTS Face-Off, Crack Crack em Up, English in a minute...

Sau 4 năm học, năm 2020, Khánh Vy tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao.

Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn của Đường Lên Đỉnh Olympia trên sóng VTV3, song hành cùng MC Ngọc Huy. Sau 4 năm đảm nhận vị trí này, Khánh Vy càng thể hiện chững chạc, tự tin và được yêu mến nhiều hơn khi làm MC của một gameshow kiến thức lâu năm, đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Khánh Vy tại Đường Lên Đỉnh Olympia

Vào năm 2023, MC Khánh Vy chia sẻ bản thân nhận giấy báo trúng tuyển học bổng toàn phần Thạc sĩ của chính phủ Anh khiến ai cũng trầm trồ. Được biết, cô bắt đầu nộp hồ sơ xin học bổng vào 3 trường đại học ở Anh năm 2020 nhưng đều bị từ chối. Không bỏ cuộc, năm 2021, cô tiếp tục nộp xin học bổng của chính phủ Anh. Sau hơn một năm chờ đợi, thành công đã đến với cô nàng. Song hiện tại Khánh Vy đang học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình truyền hình về học thuật, giáo dục, Khánh Vy tiếp tục thử sức mình với nhiều chương trình thực tế, giải trí. Khánh Vy đã từng đảm nhận vai trò MC thảm đỏ cho WeChoice Awards 2024 hay Sóng 22 và các chương trình thực tế như Có Hẹn Cùng Thanh Xuân, MC hậu trường của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Đầu năm 2025, Khánh Vy trở thành người dẫn chương trình tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (AFF 2025) - một trong những sự kiện đa phương lớn nhất do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2025. Và một điều đáng nể hơn nữa: Cô bạn đã mời được Thủ tướng Phạm Minh Chính xuất hiện trong video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân với tiêu đề “Vinh dự được Thủ tướng gặp gỡ, tham gia Diễn đàn ASEAN - Làm Ngoại Giao có gì vui?”.

Trên các nền tảng mạng xã hội của mình, cô thường chia sẻ những video, nội dung về việc học tiếng anh, phát triển bản thân và truyền tải năng lượng tích cực. Chuỗi video "VyVocab", "VyTalk", "VyLog" của Khánh Vy được nhiều bạn trẻ yêu thích vì cảm nhận được sự gần gũi, tích cực và được truyền cảm hứng.

Với người khác, tài sản lớn nhất có thể là danh tiếng hay tiền bạc. Nhưng với Khánh Vy, tài sản ấy là con đường học tập và sự nghiệp mà cô đã dày công xây dựng, là hành trình không ngừng học hỏi, tinh thần bền bỉ và niềm tin vào giá trị của tri thức. Chính những điều đó - chứ không phải ánh đèn sân khấu - mới là nền tảng vững chắc giúp cô gái xứ Nghệ tiến xa hơn nữa, cả trong công việc lẫn trong cách lan toả cảm hứng đến cộng đồng.

