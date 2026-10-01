Tài sản của tỷ phú Ronaldo

Tài sản của Ronaldo khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha trước khi xảy ra mâu thuẫn.

Ronaldo vừa gây chấn động thế giới khi quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha trong khoảng thời gian đang diễn ra Nations League. Trước khi có những tranh cãi, mâu thuẫn với HLV tại Bồ Đào Nha, Ronaldo đã từng có một sự nghiệp lừng lẫy. Danh hiệu bóng đá còn giúp Ronaldo trở thành tỷ phú.

Sự nghiệp của Ronaldo

Khởi đầu hành trình từ tháng 8 năm 2003 khi mới 18 tuổi dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari, Ronaldo nhanh chóng khẳng định tài năng thiên bẩm. Ngay năm sau, tại EURO 2004 diễn ra trên sân nhà, anh cùng các đàn anh đưa Bồ Đào Nha tiến thẳng vào trận chung kết. Dù phải nếm trải trái đắng trước Hy Lạp, giải đấu ấy chính là bệ phóng cho một tượng đài tương lai. Bước sang năm 2008, chiếc băng đội trưởng chính thức được trao cho CR7. Trong bối cảnh bóng đá Bồ Đào Nha từng giai đoạn thiếu hụt thế hệ kế cận, Ronaldo vẫn bền bỉ một mình gồng gánh đội tuyển qua các chiến dịch lớn bằng thứ tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc.

Đỉnh cao vinh quang cuối cùng cũng gọi tên Ronaldo và các đồng đội vào mùa hè năm 2016 tại Pháp. Dù dính chấn thương nặng và phải rời sân sớm trong trận chung kết, hình ảnh một đội trưởng đầy nhiệt huyết bên đường biên, tiếp lửa cho các đồng đội đã trở thành khoảnh khắc lịch sử của bóng đá toàn cầu. Chức vô địch EURO 2016 chính thức giải tỏa cơn khát danh hiệu lớn kéo dài nhiều thập kỷ của bóng đá Bồ Đào Nha. Ba năm sau, anh tiếp tục bổ sung vào phòng truyền thống chiếc cúp UEFA Nations League 2018–2019 và vô địch Nations League mùa giải 2024-2025.

Ronaldo với đỉnh cao là vô địch Euro 2015 (Ảnh: Getty)

Bên cạnh những danh hiệu tập thể danh giá, sự nghiệp quốc tế của Ronaldo còn được khắc họa bằng hệ thống kỷ lục vô tiền khoáng hậu, thách thức mọi giới hạn thời gian. Tính đến năm 2026, anh đã có hơn 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 146 bàn thắng. Đặc biệt, cột mốc lịch sử tại FIFA World Cup 2026 đã chính thức gọi tên anh khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự và ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026), cùng kỷ lục vượt mốc 25 bàn thắng tại các vòng chung kết lớn (World Cup và EURO).

Tài sản của Ronaldo

Năm 2026, Ronaldo chính thức vượt mốc 2 tỷ USD tổng thu nhập từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, trở thành vận động viên đầu tiên đạt được thành tích tài chính phi thường này khi vẫn còn đang thi đấu.

Trái ngọt này là kết tinh của hơn hai thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ từ những ngày đầu tại Sporting Lisbon, vụt sáng rực rỡ tại Real Madrid, cho đến các chặng hành trình tại Juventus, MU và hiện tại là câu lạc bộ Al Nassr ở Saudi Arabia và đội tuyển Bồ Đào Nha. Không chỉ dừng lại ở tiền lương hay tiền thưởng sân cỏ, khối tài sản khổng lồ của CR7 còn được bồi đắp mạnh mẽ từ đế chế kinh doanh và thương hiệu cá nhân đồ sộ bên ngoài. Có thể kể đến chuỗi khách sạn cao cấp Pestana CR7, thương hiệu thời trang và nước hoa quốc tế, hợp đồng trọn đời trị giá hơn 1 tỷ USD với Nike, cùng nguồn thu hàng chục triệu USD mỗi năm từ mạng xã hội Instagram hay nền tảng YouTube.

Ronaldo trở thành tỷ phú trong năm 2026 (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh cột mốc 2 tỷ USD, Ronaldo cũng độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách các vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026 do Forbes công bố, với khoảng 300 triệu USD bỏ túi trong năm 2025.