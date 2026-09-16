Tài sản của Tổng thống Trump tăng bao nhiêu sau bầu cử Mỹ?

Tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có biến động đáng chú ý kể từ cuộc bầu cử năm 2024, theo Forbes.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện ở mức 7 tỷ USD, tăng 2,7 tỷ USD kể từ cuộc bầu cử năm 2024 , tạp chí Forbes đưa tin ngày 15/9.

“Ước tính Tổng thống đã giàu thêm 2,7 tỷ USD so với thời điểm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, nhờ các khoản đầu tư vào tiền ảo và những thương vụ ở nước ngoài”, ấn phẩm này cho biết.

Ấn phẩm cũng lưu ý trong lịch sử nước Mỹ chưa từng có chính trị gia nào kiếm được nhiều tiền đến vậy nhờ hoạt động chính trị.

Ngày 11/9, công dân Mỹ lần đầu tiên chiếm cả 10 vị trí đầu bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã rơi khỏi top 10, nhường một vị trí cho Warren Buffett với tài sản 144 tỷ USD. Elon Musk đứng đầu với 919 tỷ USD, Larry Page đứng thứ 2 với 286 tỷ USD và Jeff Bezos đứng thứ 3 với 274 tỷ USD.