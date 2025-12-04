HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tài sản của nữ diễn viên mặc đẹp nhất phim giờ vàng VTV

Phác Thái Anh |

Không gian sống của mỹ nhân này gây ấn tượng bởi góc nào cũng đẹp và tinh tế.

Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim giờ vàng VTV. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất linh hoạt, chinh phục trái tim khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng. Sau nhiều năm miệt mài trong nghệ thuật, Huyền Lizzie không chỉ gặt hái thành công trong sự nghiệp mà còn tích lũy được khối tài sản đáng kể. Điểm nhấn trong cuộc sống riêng của nữ diễn viên chính là cơ ngơi hiện đại, rộng rãi tại Hà Nội, mang phong cách Hàn Quốc tinh tế, vừa sang trọng vừa ấm cúng.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Sau thành công của bộ phim Thương Ngày Nắng Về, Huyền Lizzie quyết định chuyển sang căn hộ mới này, nhằm tạo không gian sinh hoạt thoải mái cho bản thân và cậu con trai 9 tuổi. Qua loạt ảnh phối cảnh 3D cận cảnh từng góc nhà tại Hà Nội, có thể thấy căn nhà toát lên phong cách Hàn Quốc tinh tế, thể hiện rõ tâm huyết và gu thẩm mỹ của nữ diễn viên trong từng chi tiết.

- Ảnh 3.

Tổ ấm của Huyền Lizzie mang phong cách Hàn Quốc hiện đại

- Ảnh 4.

Khu vực phòng khách rộng rãi, nội thất tinh giản, sang trọng

- Ảnh 5.

Ngay cạnh phòng khách là ban công thoáng đãng

- Ảnh 6.

Phòng bếp liền kề được thiết kế với tông trắng chủ đạo, hài hòa với kiến trúc tổng thể

- Ảnh 7.

Toàn cảnh khu vực bếp và bàn ăn

- Ảnh 8.

Ban công có thêm khu vực ghế ngồi để thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn

- Ảnh 9.

Không gian này vừa đẹp vừa chill

- Ảnh 10.

Không gian phòng ngủ của Huyền Lizzie

- Ảnh 11.

Khu vực này gây ấn tượng với mảng tường đá đầy nổi bật

- Ảnh 12.

Khu vực phòng thay đồ và bàn trang điểm được thiết kế gọn gàng, tinh giản

- Ảnh 13.

Huyền Lizzie check-in trong căn hộ chuẩn vibe Hàn Quốc

- Ảnh 14.
- Ảnh 15.

Trên MXH, mỹ nhân 1990 thỉnh thoảng chia sẻ vlog cắm hoa, dọn nhà cực chill.

Chuyện gì khiến nữ ca sĩ đình đám hết thời, phải đi hát hội chợ, trào nước mắt trên sân khấu?


Tags

sao Việt

Huyền Lizzie

Nữ diễn viên phim giờ vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại