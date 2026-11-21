Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua quy định rõ trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

Sáng 21/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Luật được thông qua quy định rõ về nguyên tắc cấp và những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy. Giấy chứng nhận dạng điện tử và dạng giấy có giá trị pháp lý như nhau.

Quang cảnh phiên họp sáng 21/11. Ảnh: Như Ý

Luật nêu rõ, với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận; trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung 1 giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Đáng lưu ý, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

Với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp 1 giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp 1 giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình mà có cả vợ và chồng có chung quyền sử dụng đất đó thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

“Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật”, luật được thông qua nêu rõ.

Đối với trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích không có tranh chấp mà đủ điều kiện tách thửa đất thì được cấp giấy chứng nhận.

Chính phủ được giao quy định chi tiết việc cấp giấy chứng nhận, việc xác định lại diện tích đất ở và việc đính chính, thu hồi, hủy, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

Những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận

Nội dung quan trọng khác, Luật Đất đai cũng quy định rõ các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận bao gồm đất thuê, thuê lại của người quản lý đất, người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao…

Đất nhận khoán, đất đã có thông báo thu hồi đất còn hiệu lực theo quy định của pháp luật về đất đai; đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng nằm trong diện không được cấp giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, quy định này cũng áp dụng với đất đang có tranh chấp; quyền sử dụng đất đang bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng, dừng việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

Các trường hợp khác không được cấp giấy chứng nhận bao gồm: quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế hoặc áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ một số quy định khác như bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của luật này được ban hành để áp dụng từ ngày 1/1/2028.