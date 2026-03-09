Tại quốc gia này, ô tô Trung Quốc nhập khẩu tăng vọt 50,5%, chính thức soán ngôi vương của xe Nhật

Đây là kết quả của một làn sóng thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý tiêu dùng khi người dân Australia ngày càng ưa chuộng các dòng xe có nguồn gốc từ quốc gia tỷ dân.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy sự chuyển dịch này diễn ra với tốc độ kinh ngạc. Kể từ năm 1998 đến nay, Nhật Bản luôn là nguồn cung cấp xe hơi hàng đầu của Australia. Tuy nhiên, trong tháng 2 vừa qua, doanh số xe từ Trung Quốc đã đạt mức 22.362 chiếc.

Con số này giúp Trung Quốc vượt qua Nhật Bản khi quốc gia Đông Á này chỉ đạt doanh số 21.671 xe bán ra. Các vị trí tiếp theo trong danh sách những quốc gia xuất khẩu xe sang Úc nhiều nhất lần lượt thuộc về Thái Lan với 19.493 xe và Hàn Quốc với 11.913 xe.

10 thương hiệu xe hơi bán chạy nhất tại Úc, có 4 hãng xe Trung Quốc

Nhìn vào bức tranh tổng thể, doanh số xe sản xuất tại Trung Quốc xuất sang Úc đã tăng trưởng tới 50,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái ngược hoàn toàn với đà thăng hoa đó, lượng xe nhập khẩu từ Nhật Bản sụt giảm mạnh 31,3% và xe từ Hàn Quốc cũng giảm nhẹ 2,9%.

Cần lưu ý rằng số liệu của Trung Quốc không chỉ bao gồm các thương hiệu nội địa như BYD hay Chery mà còn tính cả những mẫu xe của các hãng phương Tây được lắp ráp tại đây để xuất khẩu như Tesla và Kia.

Sự trỗi dậy của các thương hiệu Trung Quốc tại thị trường Úc hiện nay rõ rệt đến mức có tới 4 cái tên từ quốc gia này lọt vào danh sách 10 thương hiệu bán chạy nhất. BYD là hãng xe dẫn đầu nhóm này với doanh số 5.323 chiếc trong tháng 2, tương đương mức tăng trưởng 62,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này giúp BYD chiếm 5,9% thị phần toàn thị trường và bám sát nút Hyundai với 6.266 xe bán ra. Tính từ đầu năm đến nay, BYD đã bàn giao 10.324 xe cho khách hàng tại Úc.

Xếp ngay sau BYD là GWM (Great Wall Motor) với thành tích kinh doanh rất ấn tượng. Hãng xe này đã bán được 9.198 chiếc tính từ đầu năm 2026, trong đó riêng tháng 2 đóng góp 4.689 xe. Với 5,2% thị phần, GWM đã chính thức vượt qua Mitsubishi để trở thành thương hiệu phổ biến thứ 7 tại quốc gia này.

Một cái tên khác là Chery cũng đang củng cố vị trí vững chắc trong nhóm dẫn đầu khi đứng ở vị trí thứ 9 với 7.718 xe lũy kế từ đầu năm. Riêng trong tháng 2, Chery bàn giao 3.938 xe, đạt mức tăng trưởng kỷ lục 93,2% so với năm trước. MG là đại diện cuối cùng của nhóm xe Trung Quốc nằm trong Top 10 với tổng cộng 6.377 xe bán ra trong hai tháng đầu năm.

10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Úc.

Mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng Ford Ranger vẫn giữ vững ngôi vương là mẫu xe bán chạy nhất tại Australia với 4.325 xe trong tháng qua. Vị trí thứ hai thuộc về mẫu bán tải quen thuộc Toyota Hilux.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất lại đến từ mẫu Chery Tiggo 4 Pro khi mẫu xe này vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh số với 2.315 chiếc. Đây là một bước nhảy vọt so với con số 1.068 xe của cùng kỳ tháng 2 năm ngoái.

Trong khi đó, mẫu xe vốn rất được ưa chuộng là Toyota RAV4 lại ghi nhận số liệu thấp bất thường. Mẫu SUV này chỉ đạt doanh số 723 chiếc trong tháng qua, giảm sâu 83,6% so với mức 4.405 xe của tháng 1 năm 2025.

Theo các chuyên gia, sự sụt giảm này không xuất phát từ việc nhu cầu của người dùng giảm đi. Nguyên nhân chính là do lượng hàng tồn kho của mẫu xe đời cũ đang ở mức rất thấp trong khi các đại lý và khách hàng đang chờ đợi phiên bản thế hệ mới dự kiến sẽ cập bến Australia vào cuối tháng này.

Sự thay đổi về thứ hạng nhập khẩu cho thấy Australia đang là một trong những thị trường cởi mở nhất thế giới đối với ô tô Trung Quốc. Khi không còn ngành công nghiệp sản xuất ô tô nội địa để bảo hộ, Australia đã nhanh chóng đón nhận làn sóng xe điện và xe xăng giá rẻ từ phương Bắc.

Những con số tăng trưởng đột biến của BYD hay Chery chính là minh chứng rõ nhất cho một kỷ nguyên mới của thị trường ô tô tại châu lục này.