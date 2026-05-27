Tại nơi được gọi là 'cái nôi của xe động cơ đốt trong', người dân đang đổ xô mua xe điện: Doanh số tăng vọt 38%, xe Trung Quốc chiếm sóng

Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (EASA), số lượng đăng ký xe mới đã tăng 7%, đạt mức 1,15 triệu chiếc trong tháng trước. Đà tăng trưởng doanh số diễn ra mạnh mẽ tại các thị trường trọng điểm như Đức và Anh.

Đặc biệt, lượng xe điện bàn giao tới tay khách hàng đã tăng 38%. Nhu cầu tiêu dùng cao là tín hiệu khả quan cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm tình trạng dư thừa công suất, các mức thuế quan từ Mỹ và doanh số bán hàng sụt giảm tại thị trường Trung Quốc.

Sự tăng trưởng của phân khúc xe điện xuất phát từ việc ngày càng nhiều mẫu xe giá cả phải chăng xuất hiện trên thị trường. Các nhà sản xuất nội địa như Volkswagen AG và Stellantis NV liên tục tung ra những mẫu xe điện với mức giá cạnh tranh, dao động từ 17.000 euro đến 35.000 euro.

Bên cạnh đó, các thương hiệu Trung Quốc dẫn đầu bởi BYD Co. cũng thu hút được lượng lớn khách hàng. Tại Đức - thị trường ô tô lớn nhất châu Âu, doanh số bán xe điện đã tăng vọt 41% nhờ vào các chính sách trợ cấp mới của chính phủ.

Các mẫu xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc đang tạo được tiếng vang ở thị trường EU.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định. Ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với quyết định mua sắm của người dân châu Âu vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Gillian Davis, chuyên gia từ BI nhận định trong một bản ghi chú vào thứ 3 rằng, chi phí năng lượng tăng cao do chiến tranh có thể làm giảm niềm tin của người tiêu dùng. Điều này đe dọa trực tiếp đến khả năng chi tiêu cho các mặt hàng giá trị lớn như ô tô.

Đi ngược với sự thành công của các dòng xe điện bình dân, phân khúc xe điện cao cấp đang bộc lộ những khó khăn nhất định. Tiêu biểu là việc, nhà đầu tư đã phản ứng tiêu cực sau khi chiếc siêu xe điện Luce của Ferrari NV ra mắt với mức giá lên tới 550.000 euro (tương đương khoảng 15 tỷ VND), nhưng không nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. Cổ phiếu của Ferrari lập đã giảm vào ngày thứ 3 sau sự kiện này.

Các mẫu xe điện giá rẻ của Volkswagen đang là đòn bẩy doanh số cho hãng ở thị trường EU

Cấu trúc thị trường ô tô châu Âu đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Lượng xe hybrid bàn giao tăng trưởng tốt, trong khi doanh số các loại xe chạy xăng và dầu diesel tiếp tục giảm.

Sau một năm 2025 đầy khó khăn, hãng xe Tesla Inc. của Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ tại châu Âu với doanh số tăng 47% trong tháng 4. Các tập đoàn lớn khác như Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz Group AG và BMW AG cũng ghi nhận kết quả giao hàng khả quan.

Các thương hiệu Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh thâm nhập thị trường châu Âu. Chiến lược này giúp họ giảm bớt áp lực từ cuộc chiến giá cả khốc liệt tại quê nhà.

Geely và BYD hiện nằm trong nhóm những thương hiệu Trung Quốc bán chạy nhất tại khu vực. Chery Automobile Co. cũng là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất với mức tăng 322%. Dòng xe thể thao đa dụng Jaecoo của hãng này đang đặc biệt được ưa chuộng tại thị trường Anh.