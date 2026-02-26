HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tai nạn xe khách nghiêm trọng ở Đồng Nai, 3 người thương vong

Uyên Châu |

Đường mưa trơn trượt, xe khách ôm cua tại đoạn đường cong thì bị lật ngang khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Chiều 26-2, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến 1 người tử vong.

Lật xe khách ở Đồng Nai 2026 khiến 1 người chết và 2 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Gần 12 giờ trưa cùng ngày, xe khách loại 50 chỗ do tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TPHCM.

Đến đoạn đường cong (thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn), do trời mưa, đường trơn trượt, chiếc xe bất ngờ mất lái lật ngang vào lề đường.

Lật xe khách ở Đồng Nai 2026 khiến 1 người chết và 2 người bị thương - Ảnh 2.

Vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương

Vụ tai nạn khiến anh Cáp Hoàng Thái (20 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) tử vong, 2 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe khách hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

