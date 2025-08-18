HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tai nạn trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong

Phạm Trường |

Đang lưu thông trên quốc lộ 1 qua hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh và Quảng Trị, xe khách giường nằm xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, giao thông qua hầm ách tắc.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23h50 ngày 17/8 tại Km593+290 quốc lộ 1 phạm vi hầm đường bộ Đèo Ngang nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị.

Vào thời gian trên, xe ô tô giường nằm biển kiểm soát 38B - 015.xx của nhà xe Khánh Truyền (đóng ở Hà Tĩnh) chở một số hành khách di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe này chạy đến hầm Đèo Ngang đoạn qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 73A - 228.xx di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe ô tô 7 chỗ tử vong, 2 xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trong hầm Đèo Ngang bị ách tắc làn phải tuyến.

Sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT công an 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và đơn vị quản lý đường bộ đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 5 giờ 50 sáng 18/8, giao thông trong hầm Đèo Ngang đã thông suốt.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn giữa xe khách và ô tô 7 chỗ, hệ thống chiếu sáng ngoài và trong hầm Đèo Ngang cũng như mặt đường trong hầm hoạt động bình thường.

Vụ ô tô lùi vào đám đông đang xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong: Tài xế là Phó bí thư xã, có nồng độ cồn
