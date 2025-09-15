HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế mắc kẹt trong cabin

Châu Tỉnh |

Xe tải tông vào đuôi xe cùng chiều trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến tài xế bị kẹt trong cabin.

Sáng 15-9, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. 

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số 89H-024.83 lưu thông hướng Bắc - Nam trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khi qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng thì tông vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều phía trước. 

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến tài xế mắc kẹt trong cabin - Ảnh 1.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: DT

Sau cú tông, tài xế xe 89H-024.83 bị thương, mắc kẹt trong cabin. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt tại hiện trường. 

Các xe lưu thông trên tuyến cao tốc hướng Bắc - Nam được điều tiết ra khỏi tuyến cao tốc tại nút giao Chợ Lầu. Chiều ngược lại được điều tiết ra khỏi tuyến cao tốc tại nút giao Quốc lộ 28B để đảm bảo công tác cứu hộ, xử lý hiện trường. 

Xe cứu thương đã đến hiện trường giải cứu tài xế mắc kẹt ra khỏi cabin trong tình trạng bị thương ở chân. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận để chữa trị.

