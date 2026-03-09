HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tối 9-3, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe container lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tai nạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Phụ xế tử vong trong cabin xe tải - Ảnh 1.

Tai nạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Phụ xế tử vong trong cabin xe tải - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 9-3 trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua địa bàn xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Vào thời điểm trên, xe tải chở mỡ công nghiệp do tài xế C.Q.H. (31 tuổi; quê Tây Ninh) điều khiển, lưu thông theo hướng miền Tây đi TPHCM. Trên xe lúc này có phụ xế là ông B.T.T. (47 tuổi; ngụ TPHCM).

Khi đến địa điểm trên, xe tải bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe container do tài xế N.V.H. (32 tuổi; quê Đồng Nai) điều khiển, đang dừng đỗ cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến cabin xe tải biến dạng hoàn toàn, bẹp dúm. Phụ xe B.T.T. tử vong tại chỗ, kẹt trong cabin. Tại hiện trường, hàng chục can nhựa chứa mỡ công nghiệp đổ tràn xuống đường, văng tung tóe khắp mặt đường cao tốc. Chiếc xe container cũng bị hư hỏng nặng phần đuôi.

Tai nạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Phụ xế tử vong trong cabin xe tải - Ảnh 3.

Tai nạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Phụ xế tử vong trong cabin xe tải - Ảnh 4.

Đến tới 9-3, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài.

Tai nạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Phụ xế tử vong trong cabin xe tải - Ảnh 5.

Ùn tắc kéo dài sau vụ tai nạn đã được lực lượng CSGT giải tỏa

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ, đặc biệt là xác minh việc xe container dừng đỗ trên cao tốc có đúng quy định hay không.

