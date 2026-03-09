Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Hà Nội và hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Bắc Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ Đông Bắc Bộ giảm khoảng 3-4°C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm còn 20°C, trời mưa.

Miền Bắc chuyển rét từ đêm nay, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14°C. (Ảnh minh hoạ)

Chiều tối và đêm nay (9/3), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ tối và đêm 9/3-10/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17°C, vùng núi có nơi dưới 13°C.

Chiều tối và tối 9/3, thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 9-10/3, nhiệt độ khu vực này tiếp tục giảm, trời chuyển rét với hiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 15-17°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều tối và tối 9/3, đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ chiều tối 9/3 đến 10/3, Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi mưa to trên 70mm/24 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m. Khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội nhiều ngày không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên mức 27°C.

Cụ thể, trong hai ngày 10-11/3, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 23-24°C, nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 17-18°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Từ 12-14/3, khu vực này không mưa, trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên mức 24-25°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên 19°C, trời ấm áp hơn.

Sang ngày 15/3, Hà Nội có mây, mưa rào, nhiệt độ trong ngày phổ biến 20-24°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không quá lớn.

Trong hai ngày 16-17/3, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 25-26°C, nhiệt độ thấp nhất ngày giảm nhẹ còn 19°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo, khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27°C, nhiệt độ thấp nhất 21°C.