Tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, tài xế mắc kẹt trong cabin

Anh Thơ |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc rạng sáng ngày 16/8, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khiến tài xế mắc kẹt trong cabin.

Theo đó, lúc 4h30 ngày 16/8 tại Km516+580 trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa bàn xã Tân Lâm Hương cũ, nay là phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, xe khách mang BKS 18B - 024.xx di chuyển trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với xe container mang BKS 86H - 035.xx. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị quay ngang đường, chắn 2 làn đường.

Vụ tai nạn giao thông khiến xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, Cục CSGT phối hợp với đơn vị vận hành cao tốc và các bên liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, tiến hành phá cửa xe khách để đưa tài xế đi cấp cứu. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

