Tai nạn thương tâm, 2 anh em ruột thương vong

Tr.Đức |

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm, khiến 2 anh em ruột thương vong.

Trưa 22-10, tại ngã tư Quan Toan, phường Hồng An (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 anh em ruột thương vong.

Tai nạn thương tâm, 2 anh em ruột thương vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo đó, khoảng 11 giờ 28 phút ngày 22-10, tại ngã tư Quán Toan, anh Nguyễn Quang Tr. (SN 1987, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô BKS 17C-047.xx đã va chạm với xe máy BKS 16F-383.xx do anh V.V.S. (SN 2007, trú tại TDP số 10, phường Hồng An) điều khiển, sau chở em gái là V.T.T.D. (SN 2014).

Hậu quả, em D. tử vong tại chỗ; anh S. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; Xe máy hư hỏng nặng.

Tai nạn thương tâm, 2 anh em ruột thương vong- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn thương tâm này.

