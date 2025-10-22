Ngày 22/10, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng số 121 Tôn Đức Thắng khiến 2 người thương vong.

UBND phường yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công và tập trung tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, trong quá trình chủ đầu tư tại 121 phố Tôn Đức Thắng thi công tháo dỡ công trình, một phần bạt che chắn bất ngờ bị rơi, kéo theo vật liệu xây dựng và kính từ tầng cao rơi xuống đường gây tai nạn với 2 người.

Hiện trường vụ việc.

Trong đó, chị Đ.T.Q. (SN 1990, trú ở phố Tôn Đức Thắng) đi xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Nạn nhân thứ 2 là ông M.Đ.G. (SN 1984, trú ở Nga Sơn, Thanh Hóa) cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu, tuy nhiên do bị thương nặng, ông G. tử vong sau đó.

Theo thông tin từ gia đình và người dân, ông G. thường đi thu gom kính vụn tại các công trình xây dựng, sáng cùng ngày nạn nhân có mặt tại công trình nêu trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, lực lượng công an phường, cán bộ cơ sở và các hộ dân xung quanh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.