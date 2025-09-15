HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, nhiều người bị thương

Thanh Hà |

Sáng nay, 15/9, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng gần 10h cùng ngày, tại km 122, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, qua địa phận tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, 4 ô tô đi trên đường xảy ra va chạm, trong đó có xe bán tải, ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX, một xe khách loại 30 chỗ ngồi và 1 xe bồn.

Tại hiện trường, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng; xe khách bị lao về phía đường gom, còn xe bán tải ở giữa đường. Một số người bị thương trong vụ tai nạn nằm trên đường đang được hỗ trợ cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) có mặt tại hiện trường phối hợp giải quyết.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế mắc kẹt trong cabin
Tags

tai nạn

bộ công an

cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại