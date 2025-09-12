Ngày 12-9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa cứu nạn thành công 12 nạn nhân khỏi vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Hành khách bị mắc kẹt bên trong xe khách sau vụ tai nạn liên hoàn

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 ngày 11-9, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn vừa qua hầm Mũi Trâu (thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách BKS 17H-01833, xe tải BKS 89C-18032 và xe tải BKS 73C-16120.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách và xe tải 89C-18032 mắc kẹt, nhiều hành khách bị thương, mắc kẹt bên trong xe khách, tài xế xe khách cũng bị mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Cứu nạn khẩn cấp cho 12 người trong vụ tai nạn

Tài xế xe khách bị mắc kẹt bên trong cabin biến dạng

Nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 1 xe cứu nạn, 1 xe chữa cháy cùng Tổ chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ khẩn trương đến hiện trường.

Sau khi trinh sát, phát hiện nhiều người bị mắc kẹt trên xe khách, Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ đã chỉ đạo phá cửa kính, tổ chức đưa 11 nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời triển khai các mũi lăng phun nước phòng ngừa cháy nổ do lượng nhiên liệu rò rỉ trên mặt đường.

Riêng tài xế xe khách vẫn bị kẹt cứng trong cabin.

Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cho tài xế này, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc.

Vụ việc khiến cao tốc ùn tắc trong thời gian dài, các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng đã điều tiết giao thông, hỗ trợ tại hiện trường và làm rõ nguyên nhân, hậu quả của vụ việc.