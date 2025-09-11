Lực lượng công an và dân quân giám sát việc đốt tiêu hủy các mô hình chim giả

Ngày 11-9, Công an xã Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết trong đợt kiểm tra vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và tháo dỡ nhiều loại bẫy, lưới giăng dày đặc tại đồng ruộng, khu vực ven sông Gianh.

Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã trái phép vốn gia tăng vào mùa chim di cư.

Theo Công an xã Bắc Trạch, hoạt động săn bắt, vận chuyển, buôn bán chim hoang dã trái phép thời gian gần đây diễn ra khá phức tạp, đặc biệt tại các vùng quê gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ bẫy bắt, trong đó có hàng chục chim giả bằng nhựa được sơn trắng để làm mồi nhử. Toàn bộ số dụng cụ này đã được tập kết và tiêu hủy ngay tại hiện trường.

Ngoài công tác kiểm tra, xử lý, Công an xã Bắc Trạch cũng tham mưu chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ở từng thôn, vận động người dân nâng cao nhận thức, không tham gia săn bắt, buôn bán chim hoang dã.