Tai nạn liên hoàn gồm hơn 20 xe trên cao tốc khiến giao thông hỗn loạn

Hải Yến |

Tai nạn liên hoàn hơn 20 xe trên quốc lộ R-208 tại Penza, Nga khiến cơ quan công tố kiểm tra bảo dưỡng đường.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến hơn 20 ô tô đã xảy ra trên quốc lộ R-208 Tambov–Penza, thuộc vùng Penza. Thông tin được cơ quan báo chí của Viện Công tố khu vực Penza công bố ngày 13/12.

Theo thông báo đăng trên kênh Telegram của cơ quan này, trong quá trình giám sát các mạng xã hội, nhà chức trách xác định rằng tại khu vực km thứ 271 trên đoạn đường Tambov–Penza đã ghi nhận một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến hơn 20 phương tiện.

Liên quan đến sự cố, Viện Công tố vùng Penza đã tiến hành kiểm tra công tác bảo dưỡng đoạn đường nói trên.

Cơ quan này sẽ xem xét việc tuân thủ các yêu cầu về bảo trì đường bộ trong mùa đông, chất lượng xử lý mặt đường bằng vật liệu chống trơn trượt, cũng như mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của tình trạng tuyến cao tốc.

Thông báo cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra, các biện pháp sẽ được áp dụng nhằm khắc phục vi phạm và ngăn ngừa những sự cố tương tự trong tương lai. Các lực lượng cứu hộ và dịch vụ khẩn cấp hiện đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.


Theo IZ
Tags

Tin nóng trong ngày

Nga

Tin ngắn

báo mới

ô tô

cao tốc

tai nạn

