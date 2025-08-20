Tai nạn kinh hoàng khi xe buýt va chạm xe tải, ít nhất 76 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe buýt chở người tị nạn bị trục xuất từ Iran, xe tải và xe máy đã cướp đi sinh mạng của 76 người, trong đó có 17 trẻ em. Sự việc đau lòng xảy ra tại tỉnh Herat, Afghanistan vào tối thứ Ba (19/8).

Theo thông tin từ người phát ngôn chính quyền tỉnh Herat, ông Mohammad Yousuf Saeedi, 76 công dân Afghanistan đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng trong vụ tai nạn thương tâm này. Các nạn nhân là những người Afghanistan đang trên đường về thủ đô Kabul. Họ đã lên xe buýt ở Islam Qala để trở về quê hương.

Vụ tai nạn xảy ra tại quận Guzara, ngoại ô thành phố Herat, Afghanistan. Cảnh sát cho biết xe tải chở nhiên liệu đã va chạm với xe buýt và xe máy, dẫn đến vụ cháy kinh hoàng. Lửa bùng lên dữ dội sau cú va chạm, thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe buýt.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Herat, ông Ahmadullah Muttaqi, xác nhận toàn bộ hành khách trên xe buýt và hai người trên các phương tiện khác đều thiệt mạng. Theo thống kê của cơ quan di cư Liên Hợp Quốc, ít nhất 1,5 triệu người Afghanistan đã bị trục xuất khỏi Iran và Pakistan kể từ đầu năm nay. Hai quốc gia láng giềng này đã tiếp nhận người di cư Afghanistan trong nhiều thập kỷ.