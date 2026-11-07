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Tai nạn hy hữu: Cô gái 26 tuổi ngồi tựa vào cửa sổ bị bung rồi rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong

Chi Chi
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Cảnh sát đang xử lý vụ việc theo hướng đây là một tai nạn tử vong ngoài ý muốn.

Hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) cho thấy cô Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, 26 tuổi, đang ngồi trên khung cửa sổ ở São Luís, Brazil thì bất ngờ lộn ngược ra sau và rơi xuống.

Cô đang trò chuyện với bạn trai vào rạng sáng thứ Ba (3/11) thì ngồi lùi lại tựa vào gờ cửa sổ – đúng lúc khung cửa bất ngờ bị sập.

Theo cảnh sát, khung nhôm bị bung ra và bi kịch đã khiến người phụ nữ rơi tự do dẫn đến tử vong. Cảnh sát đang xử lý vụ việc theo hướng đây là một tai nạn tử vong ngoài ý muốn.

Tai nạn hy hữu: Cô gái 26 tuổi ngồi tựa vào cửa sổ bị bung rồi rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong - Ảnh 1.

Camera của khách sạn đã ghi lại vụ việc

Renata và bạn trai, đều đến từ bang Pará, đã du lịch tới São Luís vào thứ Tư, ngày 28 tháng 10. Theo cảnh sát, hai người đã uống rượu vào đêm xảy ra sự việc và đều trong tình trạng say xỉn tại thời điểm xảy ra cú ngã kinh hoàng.

Đoạn phim an ninh quay lại cú ngã đáng sợ cho thấy bạn trai của nạn nhân đứng chết lặng trong vài giây – dường như quá bàng hoàng – cho đến khi nhân viên khách sạn tiếp cận.

Tai nạn hy hữu: Cô gái 26 tuổi ngồi tựa vào cửa sổ bị bung rồi rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong - Ảnh 2.

Tai nạn hy hữu khiến cô gái 26 tuổi thiệt mạng

Trong một tuyên bố, Khách sạn Rio Poty cho biết họ bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của vị khách nữ sau sự cố tai hại xảy ra tại khuôn viên khách sạn".

Đơn vị này nói thêm rằng họ "gửi sự đồng cảm sâu sắc tới gia đình và bạn bè của cô trong thời khắc đau thương này".

Sở An ninh Công cộng Bang Maranhão đã mở một cuộc điều tra về cái chết thương tâm này – bao gồm cả việc kiểm tra và phân tích cấu trúc của cửa sổ.

Trong một tuyên bố, lực lượng chức năng cho biết: "Cho đến nay, chưa có kết luận kỹ thuật nào cho phép xác định nguyên nhân khiến cấu trúc cửa sổ bị bung ra hoặc chỉ ra bất kỳ sự bất thường nào."

Người bạn trai đã được đưa về đồn để thẩm vấn nhưng không bị xem là nghi phạm trong vụ án. Theo đưa tin từ TV Mirante, anh và Renata đã hẹn hò từ tháng 7.

Nguồn: The Sun

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Dos Santos

Brazil

tai nạn tử vong

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rơi từ tầng 7

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