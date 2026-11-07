Tai nạn giữa 2 xe máy khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ: Danh tính nạn nhân

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 7/11 tại thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin trên báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo UBND xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người không qua khỏi.

Báo Dân Việt thông tin thêm, theo thông tin từ UBND xã Tu Vũ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 7/11 tại Km22+980 tỉnh lộ 317G, thuộc thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ. Nạn nhân trong vụ việc là anh T.V.N. (17 tuổi) và anh N.T.T. (18 tuổi), cùng trú thôn 5 Yến Mao, xã Tu Vũ và anh Đ.M.H. (SN 1990, trú thôn Đề Ngữ, xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tri thức và Cuộc sống)

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy mang biển số 19L1-296.57 có 2 người là anh N. và anh T. (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng từ xã Thanh Thủy đến xã Yên Sơn đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 27Z1-155.75 do anh H. điều khiển, di chuyển theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm đã khiến anh N. và anh T. tử vong. Anh H. bị thương, được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy nhưng sau đó cũng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an xã Tu Vũ có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và xác minh nguyên nhân tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.