HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, một người tử vong tại chỗ

Anh Vũ |

Va chạm giữa xe máy và xe tải tải trọng lớn khiến người đàn ông 32 tuổi tử vong.

Ngày 24-1, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM khiến một người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Hơn 23 giờ ngày 23-1, người đàn ông 32 tuổi (quê Hà Nội) chạy xe máy trên đường Man Thiện, theo hướng từ chợ Nhỏ đi khu chung cư Man Thiện . Khi đến trước số 99 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú thì xe máy va chạm với xe tải tải trọng lớn do nam tài xế chạy theo hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã xuống đường, tử vong tại chỗ

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.

Tịch thu phương tiện của thiếu niên dùng chân lái xe
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại