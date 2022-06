Tai nạn giao thông kinh hoàng trong đêm, 3 người tử vong, 2 người bị thương

Ngày 13-6, Công an huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra trên địa bàn, khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 12-6, trên quốc lộ 18 (đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ), 1 xe máy đang sang đường thì bất ngờ bị chiếc xe môtô phân khối lớn chạy với tốc độ cao tông trúng, văng ra tiếp tục va chạm với 1 xe máy khác.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Cả 3 chiếc xe máy, xe môtô cùng bị hư hỏng nặng.

Danh tính các nạn nhân đang được xác minh.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an huyện Quế Võ bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.