Tải một ứng dụng về điện thoại, người đàn ông mất sạch 51 tỷ đồng, cảnh sát cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Vào một ngày bình thường, ông Guo chỉ ở nhà và nhận một cuộc gọi hiển thị bình thường trên màn hình. Người gọi tự xưng là nhân viên Kuaishou - một nền tảng chia sẻ video ngắn ông Gua thường xuyên sử dụng, thông báo ông đã vô tình đăng ký dịch vụ thành viên, mỗi tháng sẽ bị trừ 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu đồng). Hoảng loạn, ông lập tức yêu cầu hủy dịch vụ và được hướng dẫn tải một ứng dụng để “giải quyết vấn đề”.

Không ngờ, ngay khi mở ứng dụng, điện thoại của ông bị đen màn hình trong 5 - 6 tiếng, thi thoảng lóe sáng. Trong thời gian này, ông bị yêu cầu nhập mật khẩu thẻ, xác nhận vân tay và quay mặt gửi camera, với lý do “kết nối với ngân hàng”.

Ông Gua

Thực tế, điện thoại đã bị kẻ gian điều khiển từ xa. Mọi thao tác của ông đều được hướng dẫn bởi đối tượng lừa đảo. Khi điện thoại trở lại bình thường, ông tưởng rằng mọi việc chỉ là hủy dịch vụ. Nhưng mở tin nhắn, ông sững sờ khi thấy hàng chục thông báo chuyển tiền, tổng cộng gần 14 triệu tệ (khoảng hơn 51 tỷ đồng) đã bị rút sạch khỏi tài khoản.

Ông vội kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi nhưng phát hiện mọi bằng chứng đã bị xóa sạch, hoàn toàn không còn cách liên lạc với đối tượng. Số tiền tích cóp nhiều năm, dự định xây nhà và lo chuyện lập gia đình, giờ mất trắng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Gua liên hệ Kuaishou xác minh. Phía nền tảng khẳng định đây không phải cuộc gọi chính thức từ Kuaishou. Nhân viên Kuaishou nhấn mạnh:

Nhân viên chính thức không bao giờ yêu cầu tải ứng dụng bên thứ ba.





Không bao giờ yêu cầu mở màn hình điện thoại để điều khiển từ xa.





Nếu gặp trường hợp tương tự, người dùng hãy lập tức ngắt kết nối và báo cảnh sát.



Trước đó, Kuaishou cũng đã phát thông báo hướng dẫn người dùng cách phòng tránh chiêu lừa tương tự, nhắc nhở không cung cấp mật khẩu, mã OTP, số CMND, hay mã xác thực cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên.

Ba bước vàng để bảo vệ tài sản

Ngắt liên lạc với người gọi tự xưng là “nhân viên”: Hãy gọi lại qua số hotline chính thức hoặc liên hệ trực tiếp từ ứng dụng.



Không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực cho bất kỳ ai.



Ngắt kết nối ngay khi nghi ngờ điện thoại bị kiểm soát từ xa: Rút SIM, tắt Wi-Fi, báo cảnh sát, đồng thời liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản.



Những chiêu trò lừa đảo tinh vi, giả danh nhân viên các nền tảng trực tuyến, đang nhắm vào người dùng cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý. Việc nắm vững cách phòng tránh và xử lý kịp thời có thể giúp hạn chế tối đa rủi ro, tránh tình trạng “tiền mất tật mang”.

Nguồn: Sohu