Tại một nơi trên đất Mỹ, gánh nặng thuế quan "chỉ có trên tivi": Người bán vẫn đắt hàng, người mua vẫn "vung tiền khắp nơi"

Chợ quốc tế Jungle Jim’s – một biểu tượng bán lẻ tại Cincinnati, nổi tiếng với hàng hóa từ 75 quốc gia và những bức tượng hươu cao cổ, tê giác – có vẻ là một trong những nhà bán lẻ dễ chịu tác động nhất từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thế nhưng, người sáng lập Jim Bonaminio cho biết doanh thu tại 2 cơ sở của ông vẫn tăng mạnh trong năm nay. Phía sau một cửa hàng, máy ủi đang san đất để bổ sung thêm 250 chỗ đậu xe.



“Doanh số của chúng tôi tăng khủng khiếp”, ông nói.

Trong khi số liệu toàn quốc cho thấy chi tiêu tiêu dùng yếu ớt và khảo sát của Đại học Michigan phản ánh tâm lý bi quan về kinh tế Mỹ, Cincinnati – quê hương của hãng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G), tập đoàn hàng không GE Aerospace và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance – lại chưa chứng kiến kịch bản ảm đạm mà giới chuyên gia dự báo về tác động của cuộc chiến thương mại. Thành phố 2,3 triệu dân này trở thành điểm quan sát xu hướng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên trong siêu thị Jungle Jim’s ở ngoại ô Fairfield, khách hàng thoải mái mua sắm từ nhu yếu phẩm, thực phẩm quốc tế cho tới hàng “độc” như trứng đà điểu hay snack làm từ côn trùng. Một khối phô mai provolone nặng 799 pound (khoảng 450kg) treo trong tủ kính mang tên “The Big Cheese”.

50 năm trước, Bonaminio đã mở một quầy bán nông sản ở đây và và hiện có doanh thu hàng năm lên đến 220 triệu USD. Ông cho biết: “Mọi người cứ ‘vung tiền’ khắp nơi”. Thậm chí, có những khách hàng sẵn sàng trả gấp đôi để mua bắp ngô đã được bóc sẵn.

Ngoài ra, các cửa hàng thể thao và siêu thị như Jungle Jim’s vẫn ghi nhận doanh thu tốt.

Tuy nhiên, Cincinnati cũng đối mặt với nỗi lo từ việc cắt giảm nhân sự tại P&G và các văn phòng nghiên cứu địa phương của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) khi chính quyền ông Trump thu hẹp bộ máy liên bang.

Giới lãnh đạo P&G và chuỗi siêu thị Kroger đều ghi nhận tâm lý thận trọng của người tiêu dùng. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp của khu vực vẫn dưới 5%, giá nhà tăng 5,2% trong nửa đầu năm 2025, tỷ lệ trống mặt bằng bán lẻ ở mức thấp kỷ lục. Nhờ thị trường chứng khoán và giá trị nhà ở tăng, tầng lớp khá giả vẫn chi tiêu mạnh. Minh chứng là tại giải quần vợt Cincinnati mở rộng, cocktail 18 USD và áo Lululemon 90 USD vẫn bán chạy.

﻿Người tiêu dùng địa phương cho biết họ thận trọng nhưng không hoảng loạn trước tác động của thuế quan. Một số chuyển sang mua hàng giá rẻ hơn hoặc mua xe sớm để tránh tăng giá. Nhiều người chưa cảm nhận rõ tác động trực tiếp lên giá hàng hóa, nhưng đã giảm mua sắm vì lo ngại lạm phát kéo dài.

Julie Brock, một giáo viên thể dục tại Cincinnati, nói: “Trên báo chí, tivi, tôi chỉ nghe thấy toàn là thuế quan, thuế quan, thuế quan. Cá nhân tôi thì chưa thấy điều đó”, Brock nói.

Bonaminio nhận định nhiều nhà cung cấp còn ngần ngại tăng giá cho khách hàng lâu năm, nhưng nếu chính sách thương mại hiện tại tiếp diễn, điều đó sẽ thay đổi. “Nếu tôi phải đoán, thì thời điểm thực sự khó khăn vẫn chưa đến”, ông nói.

Tham khảo: FT﻿